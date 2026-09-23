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Bill Fay - Still Some Light: Part 1 (0656605152417) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bill Fay - Still Some Light: Part 1 (0656605152417) виниловая пластинка

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Bill Fay - Still Some Light: Part 1 (0656605152417) виниловая пластинка - фото 1
Bill Fay - Still Some Light: Part 1 (0656605152417) виниловая пластинка - фото 2
Bill Fay - Still Some Light: Part 1 (0656605152417) виниловая пластинка - фото 3
Bill Fay - Still Some Light: Part 1 (0656605152417) виниловая пластинка - фото 4
Bill Fay - Still Some Light: Part 1 (0656605152417) виниловая пластинка - фото 5
Bill Fay - Still Some Light: Part 1 (0656605152417) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bill Fay
Альбом (сингл)
Still Some Light: Part 1
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Fay - Still Some Light: Part 1 (0656605152417) виниловая пластинка - фото 1
  • Bill Fay - Still Some Light: Part 1 (0656605152417) виниловая пластинка - фото 2
  • Bill Fay - Still Some Light: Part 1 (0656605152417) виниловая пластинка - фото 3
  • Bill Fay - Still Some Light: Part 1 (0656605152417) виниловая пластинка - фото 4
  • Bill Fay - Still Some Light: Part 1 (0656605152417) виниловая пластинка - фото 5
  • Bill Fay - Still Some Light: Part 1 (0656605152417) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632711
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bill Fay - Still Some Light: Part 1 (0656605152417) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605152417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bill Fay
Альбом (сингл)
Still Some Light: Part 1
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Fay - Still Some Light: Part 1 (0656605152417) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Backwoods Maze, The Sun Is Bored, Theres A Price Upon My Head, Time Of The Last Persecution, Plan D, Sing Us One Of Your Songs May, I Will Find My Own Way Back, Love Is The Tune, Laughing Man, Arnold Is A Simple Man, Just To Be A Part, Inside The Keepers Pantry, Pictures Of Adolf Again, Tell It Like It Is, Release Is In The Eye, Dust Filled Room, I Hear You Calling

Отзывы о товаре Bill Fay - Still Some Light: Part 1 (0656605152417) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605152417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bill Fay
Альбом (сингл)
Still Some Light: Part 1
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Backwoods Maze, The Sun Is Bored, Theres A Price Upon My Head, Time Of The Last Persecution, Plan D, Sing Us One Of Your Songs May, I Will Find My Own Way Back, Love Is The Tune, Laughing Man, Arnold Is A Simple Man, Just To Be A Part, Inside The Keepers Pantry, Pictures Of Adolf Again, Tell It Like It Is, Release Is In The Eye, Dust Filled Room, I Hear You Calling
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bill Fay - Still Some Light: Part 1 (0656605152417) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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