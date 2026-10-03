Top.Mail.Ru
Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка - фото 1
Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка - фото 2
Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка - фото 3
Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка - фото 4
Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка - фото 5
Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка - фото 6
Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка - фото 7
Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка - фото 8
Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка - фото 9
Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка - фото 10
Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка - фото 11
Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка - фото 12
Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Erasure
Альбом (сингл)
Always - The Very Best Of Erasure
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка - фото 1
  • Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка - фото 2
  • Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка - фото 3
  • Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка - фото 4
  • Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка - фото 5
  • Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка - фото 6
  • Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка - фото 7
  • Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка - фото 8
  • Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка - фото 9
  • Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка - фото 10
  • Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка - фото 11
  • Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка - фото 12
  • Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632707
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mute
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Erasure
Альбом (сингл)
Always - The Very Best Of Erasure
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка

Переиздание четвертого сборника британского синти-поп дуэта Erasure, выпущенного в 2015 году в ознаменование 30-летия с момента образования коллектива. Он содержит все песни группы, попавшие в чарты, а также их наиболее популярные записи. После выхода релиз дебютировал на первом месте в чарте UK Independent Albums и получил серебряную сертификацию. Издание на двойном черном 180-ти граммовом виниле в разворотном конверте.

Отзывы о товаре Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mute
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Erasure
Альбом (сингл)
Always - The Very Best Of Erasure
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание четвертого сборника британского синти-поп дуэта Erasure, выпущенного в 2015 году в ознаменование 30-летия с момента образования коллектива. Он содержит все песни группы, попавшие в чарты, а также их наиболее популярные записи. После выхода релиз дебютировал на первом месте в чарте UK Independent Albums и получил серебряную сертификацию. Издание на двойном черном 180-ти граммовом виниле в разворотном конверте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...