Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Erasure
Альбом (сингл)
Always - The Very Best Of Erasure
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632707
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mute
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Erasure
Альбом (сингл)
Always - The Very Best Of Erasure
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка
Переиздание четвертого сборника британского синти-поп дуэта Erasure, выпущенного в 2015 году в ознаменование 30-летия с момента образования коллектива. Он содержит все песни группы, попавшие в чарты, а также их наиболее популярные записи. После выхода релиз дебютировал на первом месте в чарте UK Independent Albums и получил серебряную сертификацию. Издание на двойном черном 180-ти граммовом виниле в разворотном конверте.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mute
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Erasure
Альбом (сингл)
Always - The Very Best Of Erasure
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Переиздание четвертого сборника британского синти-поп дуэта Erasure, выпущенного в 2015 году в ознаменование 30-летия с момента образования коллектива. Он содержит все песни группы, попавшие в чарты, а также их наиболее популярные записи. После выхода релиз дебютировал на первом месте в чарте UK Independent Albums и получил серебряную сертификацию. Издание на двойном черном 180-ти граммовом виниле в разворотном конверте.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Erasure - Always - The Very Best Of (4050538907193) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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