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Cocteau Twins - Tiny Dynamine/ Echoes In A Shallow Bay (0652637351019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cocteau Twins - Tiny Dynamine/ Echoes In A Shallow Bay (0652637351019) виниловая пластинка

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Cocteau Twins - Tiny Dynamine/ Echoes In A Shallow Bay (0652637351019) виниловая пластинка - фото 1
Cocteau Twins - Tiny Dynamine/ Echoes In A Shallow Bay (0652637351019) виниловая пластинка - фото 2
Cocteau Twins - Tiny Dynamine/ Echoes In A Shallow Bay (0652637351019) виниловая пластинка - фото 3
Cocteau Twins - Tiny Dynamine/ Echoes In A Shallow Bay (0652637351019) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Cocteau Twins
Альбом (сингл)
Tiny Dynamine/ Echoes In A Shallow Bay
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cocteau Twins - Tiny Dynamine/ Echoes In A Shallow Bay (0652637351019) виниловая пластинка - фото 1
  • Cocteau Twins - Tiny Dynamine/ Echoes In A Shallow Bay (0652637351019) виниловая пластинка - фото 2
  • Cocteau Twins - Tiny Dynamine/ Echoes In A Shallow Bay (0652637351019) виниловая пластинка - фото 3
  • Cocteau Twins - Tiny Dynamine/ Echoes In A Shallow Bay (0652637351019) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632687
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Cocteau Twins - Tiny Dynamine/ Echoes In A Shallow Bay (0652637351019) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0652637351019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Cocteau Twins
Альбом (сингл)
Tiny Dynamine/ Echoes In A Shallow Bay
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Pink Orange Red, Ribbed And Veined, Plain Tiger, Sultitan Itan, Great Spangled Fritillary, Melonella, Pale Clouded White, Eggs And Their Shells
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cocteau Twins - Tiny Dynamine/ Echoes In A Shallow Bay (0652637351019) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pink Orange Red, Ribbed And Veined, Plain Tiger, Sultitan Itan, Great Spangled Fritillary, Melonella, Pale Clouded White, Eggs And Their Shells

Отзывы о товаре Cocteau Twins - Tiny Dynamine/ Echoes In A Shallow Bay (0652637351019) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0652637351019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Cocteau Twins
Альбом (сингл)
Tiny Dynamine/ Echoes In A Shallow Bay
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Pink Orange Red, Ribbed And Veined, Plain Tiger, Sultitan Itan, Great Spangled Fritillary, Melonella, Pale Clouded White, Eggs And Their Shells
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pink Orange Red, Ribbed And Veined, Plain Tiger, Sultitan Itan, Great Spangled Fritillary, Melonella, Pale Clouded White, Eggs And Their Shells
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cocteau Twins - Tiny Dynamine/ Echoes In A Shallow Bay (0652637351019) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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