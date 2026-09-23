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Isobel Campbell - There Is No Other... (0711297522013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Isobel Campbell - There Is No Other... (0711297522013) виниловая пластинка

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Isobel Campbell - There Is No Other... (0711297522013) виниловая пластинка - фото 1
Isobel Campbell - There Is No Other... (0711297522013) виниловая пластинка - фото 2
Isobel Campbell - There Is No Other... (0711297522013) виниловая пластинка - фото 3
Isobel Campbell - There Is No Other... (0711297522013) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Isobel Campbell
Альбом (сингл)
There Is No Other…
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Isobel Campbell - There Is No Other... (0711297522013) виниловая пластинка - фото 1
  • Isobel Campbell - There Is No Other... (0711297522013) виниловая пластинка - фото 2
  • Isobel Campbell - There Is No Other... (0711297522013) виниловая пластинка - фото 3
  • Isobel Campbell - There Is No Other... (0711297522013) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632681
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Isobel Campbell - There Is No Other... (0711297522013) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Isobel Campbell
Альбом (сингл)
There Is No Other…
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Isobel Campbell - There Is No Other... (0711297522013) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: City Of Angels, Runnin Down A Dream, Vultures, Ant Life, Rainbow, The Heart Of It All, Hey World, The National Bird Of India, Just For Today, See Your Face Again, Boulevard, Counting Fireflies, Below Zero

Отзывы о товаре Isobel Campbell - There Is No Other... (0711297522013) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Isobel Campbell
Альбом (сингл)
There Is No Other…
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: City Of Angels, Runnin Down A Dream, Vultures, Ant Life, Rainbow, The Heart Of It All, Hey World, The National Bird Of India, Just For Today, See Your Face Again, Boulevard, Counting Fireflies, Below Zero
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Isobel Campbell - There Is No Other... (0711297522013) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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