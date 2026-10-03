Maria Callas - From Studio to Screen (5054197483523) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
From Studio To Screen
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632680
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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Classics
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
From Studio To Screen
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Maria Callas - From Studio to Screen (5054197483523) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Casta Diva, La Mamma Morta, Ah Forse Lui, Deh! Non Volerli Vittime, O mio Babbino Caro, Spargi Damoro Pianto, Lamour Est Un Oiseau Rebelle, Ah, Quegli Occhi - Quale Occhio Al Mondo Pux Star, Io Son Lumile Ancella, Un Bel Dx Vedremo, Anchio Dischiuso Un Giorno, Vissi Darte
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rock Opera
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Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Classics
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
From Studio To Screen
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Casta Diva, La Mamma Morta, Ah Forse Lui, Deh! Non Volerli Vittime, O mio Babbino Caro, Spargi Damoro Pianto, Lamour Est Un Oiseau Rebelle, Ah, Quegli Occhi - Quale Occhio Al Mondo Pux Star, Io Son Lumile Ancella, Un Bel Dx Vedremo, Anchio Dischiuso Un Giorno, Vissi Darte
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rock Opera
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rock Opera
Maria Callas - From Studio to Screen (5054197483523) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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