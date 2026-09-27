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Cale J.J. - Naturally (Music On Vinyl) (0600753356906) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cale J.J. - Naturally (Music On Vinyl) (0600753356906) виниловая пластинка

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Cale J.J. - Naturally (Music On Vinyl) (0600753356906) виниловая пластинка - фото 1
Cale J.J. - Naturally (Music On Vinyl) (0600753356906) виниловая пластинка - фото 2
Cale J.J. - Naturally (Music On Vinyl) (0600753356906) виниловая пластинка - фото 3
Cale J.J. - Naturally (Music On Vinyl) (0600753356906) виниловая пластинка - фото 4
Cale J.J. - Naturally (Music On Vinyl) (0600753356906) виниловая пластинка - фото 5
Cale J.J. - Naturally (Music On Vinyl) (0600753356906) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1972
Исполнитель
J.J. Cale
Альбом (сингл)
Naturally
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Cale J.J. - Naturally (Music On Vinyl) (0600753356906) виниловая пластинка - фото 1
  • Cale J.J. - Naturally (Music On Vinyl) (0600753356906) виниловая пластинка - фото 2
  • Cale J.J. - Naturally (Music On Vinyl) (0600753356906) виниловая пластинка - фото 3
  • Cale J.J. - Naturally (Music On Vinyl) (0600753356906) виниловая пластинка - фото 4
  • Cale J.J. - Naturally (Music On Vinyl) (0600753356906) виниловая пластинка - фото 5
  • Cale J.J. - Naturally (Music On Vinyl) (0600753356906) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632679
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Загружаем...
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Cale J.J. - Naturally (Music On Vinyl) (0600753356906) виниловая пластинка
3 860 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1972
Исполнитель
J.J. Cale
Альбом (сингл)
Naturally
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cale J.J. - Naturally (Music On Vinyl) (0600753356906) виниловая пластинка

Переиздание студийного альбома 1972 года. J.J. Cale (полное имя John Weldon Cale) – известный и влиятельный американский гитарист, певец, автор песен и первооткрыватель музыкального жанра «Tulsa Sound» включающего в себя элементы блюза, рокабилли, кантри и джаза.

Отзывы о товаре Cale J.J. - Naturally (Music On Vinyl) (0600753356906) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1972
Исполнитель
J.J. Cale
Альбом (сингл)
Naturally
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Переиздание студийного альбома 1972 года. J.J. Cale (полное имя John Weldon Cale) – известный и влиятельный американский гитарист, певец, автор песен и первооткрыватель музыкального жанра «Tulsa Sound» включающего в себя элементы блюза, рокабилли, кантри и джаза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cale J.J. - Naturally (Music On Vinyl) (0600753356906) виниловая пластинка - стоимость товара 3860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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