Top.Mail.Ru
Jon Batiste - World Music Radio (0602455822826) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Jon Batiste - World Music Radio (0602455822826) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Jon Batiste - World Music Radio (0602455822826) виниловая пластинка - фото 1
Jon Batiste - World Music Radio (0602455822826) виниловая пластинка - фото 2
Jon Batiste - World Music Radio (0602455822826) виниловая пластинка - фото 3
Jon Batiste - World Music Radio (0602455822826) виниловая пластинка - фото 4
Jon Batiste - World Music Radio (0602455822826) виниловая пластинка - фото 5
Jon Batiste - World Music Radio (0602455822826) виниловая пластинка - фото 6
Jon Batiste - World Music Radio (0602455822826) виниловая пластинка - фото 7
Jon Batiste - World Music Radio (0602455822826) виниловая пластинка - фото 8
Jon Batiste - World Music Radio (0602455822826) виниловая пластинка - фото 9
Jon Batiste - World Music Radio (0602455822826) виниловая пластинка - фото 10
Jon Batiste - World Music Radio (0602455822826) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jon Batiste
Альбом (сингл)
World Music Radio
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jon Batiste - World Music Radio (0602455822826) виниловая пластинка - фото 1
  • Jon Batiste - World Music Radio (0602455822826) виниловая пластинка - фото 2
  • Jon Batiste - World Music Radio (0602455822826) виниловая пластинка - фото 3
  • Jon Batiste - World Music Radio (0602455822826) виниловая пластинка - фото 4
  • Jon Batiste - World Music Radio (0602455822826) виниловая пластинка - фото 5
  • Jon Batiste - World Music Radio (0602455822826) виниловая пластинка - фото 6
  • Jon Batiste - World Music Radio (0602455822826) виниловая пластинка - фото 7
  • Jon Batiste - World Music Radio (0602455822826) виниловая пластинка - фото 8
  • Jon Batiste - World Music Radio (0602455822826) виниловая пластинка - фото 9
  • Jon Batiste - World Music Radio (0602455822826) виниловая пластинка - фото 10
  • Jon Batiste - World Music Radio (0602455822826) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632668
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Jon Batiste - World Music Radio (0602455822826) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602455822826]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jon Batiste
Альбом (сингл)
World Music Radio
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jon Batiste - World Music Radio (0602455822826) виниловая пластинка

Седьмой студийный альбом 2023 года американского джазового пианиста Джона Батиста. В записи участвовали американские исполнители: рэперы JID и Лил Уэйн, певец Джон Беллион, певица Лана Дель Рей и саксофонист Кенни Джи, а также южнокорейская гёрл-группа Jeans, колумбийский певец Camilo, нигерийский R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;B-исполнитель Fireboy DML и британская певица Ли-Энн Пиннок (Little Mix). Релиз представлен на двойном черном виниле.

Отзывы о товаре Jon Batiste - World Music Radio (0602455822826) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602455822826]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jon Batiste
Альбом (сингл)
World Music Radio
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Седьмой студийный альбом 2023 года американского джазового пианиста Джона Батиста. В записи участвовали американские исполнители: рэперы JID и Лил Уэйн, певец Джон Беллион, певица Лана Дель Рей и саксофонист Кенни Джи, а также южнокорейская гёрл-группа Jeans, колумбийский певец Camilo, нигерийский R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;B-исполнитель Fireboy DML и британская певица Ли-Энн Пиннок (Little Mix). Релиз представлен на двойном черном виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jon Batiste - World Music Radio (0602455822826) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...