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0801061004316, Aphex Twin, Richard D. James Album виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0801061004316, Aphex Twin, Richard D. James Album виниловая пластинка

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0801061004316, Виниловая пластинка Aphex Twin, Richard D. James Album - фото 1
0801061004316, Виниловая пластинка Aphex Twin, Richard D. James Album - фото 2
0801061004316, Виниловая пластинка Aphex Twin, Richard D. James Album - фото 3
0801061004316, Виниловая пластинка Aphex Twin, Richard D. James Album - фото 4
0801061004316, Виниловая пластинка Aphex Twin, Richard D. James Album - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0801061004316, Виниловая пластинка Aphex Twin, Richard D. James Album - фото 1
  • 0801061004316, Виниловая пластинка Aphex Twin, Richard D. James Album - фото 2
  • 0801061004316, Виниловая пластинка Aphex Twin, Richard D. James Album - фото 3
  • 0801061004316, Виниловая пластинка Aphex Twin, Richard D. James Album - фото 4
  • 0801061004316, Виниловая пластинка Aphex Twin, Richard D. James Album - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632660
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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0801061004316, Aphex Twin, Richard D. James Album виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0801061004316, Aphex Twin, Richard D. James Album виниловая пластинка

Переиздание четвертого студийного альбома электронного музыканта Ричарда Джеймса (Aphex Twin) вышедшего в 1996 году. Запись альбома проходила дома у Джеймса на его компьютере Macintosh и заняла несколько лет, что больше по сравнению с предыдущими работами. Альбома занял 62-е место в UK Albums Chart и 20-е в US Top Heatseekers. Издание на 180-ти граммовом черном виниле содержит код на загрузку цифровой версии альбома.

Отзывы о товаре 0801061004316, Aphex Twin, Richard D. James Album виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание четвертого студийного альбома электронного музыканта Ричарда Джеймса (Aphex Twin) вышедшего в 1996 году. Запись альбома проходила дома у Джеймса на его компьютере Macintosh и заняла несколько лет, что больше по сравнению с предыдущими работами. Альбома занял 62-е место в UK Albums Chart и 20-е в US Top Heatseekers. Издание на 180-ти граммовом черном виниле содержит код на загрузку цифровой версии альбома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0801061004316, Aphex Twin, Richard D. James Album виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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