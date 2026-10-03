Картридж MyToner HP CE743A/307A красный 7.3k с чипом
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
CE743A/307A
Цвет
красный
Ресурс печати, копий
7300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632580
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
CE743A/307A
Цвет
красный
Ресурс печати, копий
7300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
2.05
Описание товара Картридж MyToner HP CE743A/307A красный 7.3k с чипом
Картридж MyToner HP CE743A/307A красный 7.3k с чипом
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
CE743A/307A
Цвет
красный
Ресурс печати, копий
7300
Страна производитель
Китай
Картридж MyToner HP CE743A/307A красный 7.3k с чипом
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung
Картридж MyToner HP CE743A/307A красный 7.3k с чипом - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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