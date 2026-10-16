Тонер-картридж G&G HP W2070A/117A черный 1k с чипом
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
W2070A
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
1350
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб.
В наличии
Код товара: 632569
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Загружаем...
1 070 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
W2070A
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
1350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
640
Описание товара Тонер-картридж G&G HP W2070A/117A черный 1k с чипом
Тонер-картридж G&G HP W2070A/117A черный 1k с чипом
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
W2070A
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
1350
Страна производитель
Китай
Тонер-картридж G&G HP W2070A/117A черный 1k с чипом
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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