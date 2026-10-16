Картридж G&G HP W2213A/207A красный 1,25k с чипом
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
W2213A/207A
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
1250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб.
В наличии
Код товара: 632560
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 300 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
W2213A/207A
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
1250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
535
Описание товара Картридж G&G HP W2213A/207A красный 1,25k с чипом
Картридж G&G HP W2213A/207A красный 1,25k с чипом
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 190 руб.548 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-TK8325K черный (18000стр.) для Kyoce...
-
В наличииЦена 2 200 руб.550 руб. в СплитКартридж Cactus CS-E16 для Canon FC100/200/300/PC800, черный
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитТонер Картридж Cactus CS-Q6471A голубой для HP CLJ 3600 (4000стр...
-
В наличииЦена 2 240 руб.560 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-TK7300 TK-7300 черный (15000стр.) дл...
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-EXV49C голубой (19000стр.) для Canon...
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-Q7570A черный (15000стр.) для HP LJ ...
-
В наличииЦена 2 280 руб.570 руб. в СплитТонер Картридж Cactus CS-CF237A черный (11000стр.) для HP LJ M60...
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-CF281X-MPS черный (30000стр.) для HP...
-
В наличииЦена 2 320 руб.580 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-CE263A пурпурный (11000стр.) для HP ...
-
В наличииЦена 2 320 руб.580 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-CE262A желтый (11000стр.) для HP LJ ...
-
В наличииЦена 2 320 руб.580 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-CE261A голубой (11000стр.) для HP LJ...
-
В наличииЦена 2 320 руб.580 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-CE260A черный (8500стр.) для HP LJ C...
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
W2213A/207A
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
1250
Страна производитель
Китай
Картридж G&G HP W2213A/207A красный 1,25k с чипом
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung
Картридж G&G HP W2213A/207A красный 1,25k с чипом - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2300 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж G&G HP W2213A/207A красный 1,25k с чипом