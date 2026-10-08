Картридж G&G HP CF259A 3k с чипом (original reman chip)
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
CF259A
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632316
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
CF259A
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.15
Описание товара Картридж G&G HP CF259A 3k с чипом (original reman chip)
Картридж G&G HP CF259A 3k с чипом (original reman chip)
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
CF259A
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3000
Страна производитель
Китай
Картридж G&G HP CF259A 3k с чипом (original reman chip)
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж G&G HP CF259A 3k с чипом (original reman chip) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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