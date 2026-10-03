МФУ Kyocera TASKalfa 4054ci (SRA3,40ppm,1200dpi,DU,Сеть,4096Mb+32GB SSD, без крышки и старта)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
193 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632088
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Скорость цветной печати, стр/мин
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
95
Описание товара МФУ Kyocera TASKalfa 4054ci (SRA3,40ppm,1200dpi,DU,Сеть,4096Mb+32GB SSD, без крышки и старта)
TASKalfa 4054ci – это идеальное решение для комплексного управления офисной информацией. Благодаря технологиям искусственного интеллекта, улучшенным параметрам безопасности, высокому качеству печати, гибкой системе подачи бумаги и опциям финишной обработки это устройство станет вашим идеальным партнером в работе.
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Теги товара: цветные
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Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Скорость цветной печати, стр/мин
40
Страна производитель
Китай
TASKalfa 4054ci – это идеальное решение для комплексного управления офисной информацией. Благодаря технологиям искусственного интеллекта, улучшенным параметрам безопасности, высокому качеству печати, гибкой системе подачи бумаги и опциям финишной обработки это устройство станет вашим идеальным партнером в работе.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные
МФУ Kyocera TASKalfa 4054ci (SRA3,40ppm,1200dpi,DU,Сеть,4096Mb+32GB SSD, без крышки и старта) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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