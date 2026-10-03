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Тонер-картридж тип IM C300 RICOH IM C300/C400 cyan (842602/842383) 10.3K купить с доставкой в Москве
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Тонер-картридж тип IM C300 RICOH IM C300/C400 cyan (842602/842383) 10.3K

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Тонер-картридж тип IM C300 RICOH IM C300/C400 cyan (842602/842383) 10.3K - фото 1
Тонер-картридж тип IM C300 RICOH IM C300/C400 cyan (842602/842383) 10.3K - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh
Поддерживаемые модели принтеров
для IM С300, С400
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
10300
  • Тонер-картридж тип IM C300 RICOH IM C300/C400 cyan (842602/842383) 10.3K - фото 1
  • Тонер-картридж тип IM C300 RICOH IM C300/C400 cyan (842602/842383) 10.3K - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632061
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Характеристики

Бренд
Ricoh
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh
Поддерживаемые модели принтеров
для IM С300, С400
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
10300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
320

Описание товара Тонер-картридж тип IM C300 RICOH IM C300/C400 cyan (842602/842383) 10.3K

Картридж Ricoh IM C300 IM C300 (842383) (10.3k) Cyan

Отзывы о товаре Тонер-картридж тип IM C300 RICOH IM C300/C400 cyan (842602/842383) 10.3K




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Характеристики
Бренд
Ricoh
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh
Поддерживаемые модели принтеров
для IM С300, С400
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
10300
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж Ricoh IM C300 IM C300 (842383) (10.3k) Cyan
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж тип IM C300 RICOH IM C300/C400 cyan (842602/842383) 10.3K - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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