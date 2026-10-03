Тонер-картридж TK-8735C для TASKalfa 7052ci/8052ci/7353ci/8353ci
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632056
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.65
Описание товара Тонер-картридж TK-8735C для TASKalfa 7052ci/8052ci/7353ci/8353ci
Оригинальный картридж KYOCERA TK-8735C с ресурсом 40 000 страниц при 5% заполнении формата А4. Ресурс будет зависеть от типа изображения, степени заполнения страниц и режима печати.
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Оригинальный картридж KYOCERA TK-8735C с ресурсом 40 000 страниц при 5% заполнении формата А4. Ресурс будет зависеть от типа изображения, степени заполнения страниц и режима печати.
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Тонер-картридж TK-8735C для TASKalfa 7052ci/8052ci/7353ci/8353ci - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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