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Тонер-картридж Pantum TL-420XP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW 6k купить с доставкой в Москве
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Тонер-картридж Pantum TL-420XP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW 6k

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Тонер-картридж Pantum TL-420XP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW 6k
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Катридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Pantum
Емкость картриджа
сверхвысокая
Поддерживаемые модели принтеров
для P3010D, 3010DW, P3300DN, P3300DW, М6700D, М6700DW, M6800FDW, M7100DN, M7102DN, М7100DW, M7200FD, M7200FDN, M7200FDW, M7300FDN, M7300FDW
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
6000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632032
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тонер-картридж Pantum TL-420XP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW 6k
4 990 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
Катридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Pantum
Емкость картриджа
сверхвысокая
Поддерживаемые модели принтеров
для P3010D, 3010DW, P3300DN, P3300DW, М6700D, М6700DW, M6800FDW, M7100DN, M7102DN, М7100DW, M7200FD, M7200FDN, M7200FDW, M7300FDN, M7300FDW
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
6000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х14х11
Вес, г.
800

Описание товара Тонер-картридж Pantum TL-420XP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW 6k

Оригинальный тонер-картридж Pantum TL-420XP разработан специально для монохромных лазерных принтеров и МФУ одноименного бренда. Модель обладает суперэкономичной повышенной емкостью с внушительным запасом хода на 6000 копий. Это гарантирует бесперебойную высокоскоростную печать текстовых документов, идеальную четкость шрифтов, насыщенность графики и долговечность готовых отпечатков в условиях офиса.

Отзывы о товаре Тонер-картридж Pantum TL-420XP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW 6k




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Катридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Pantum
Емкость картриджа
сверхвысокая
Поддерживаемые модели принтеров
для P3010D, 3010DW, P3300DN, P3300DW, М6700D, М6700DW, M6800FDW, M7100DN, M7102DN, М7100DW, M7200FD, M7200FDN, M7200FDW, M7300FDN, M7300FDW
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
6000
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный тонер-картридж Pantum TL-420XP разработан специально для монохромных лазерных принтеров и МФУ одноименного бренда. Модель обладает суперэкономичной повышенной емкостью с внушительным запасом хода на 6000 копий. Это гарантирует бесперебойную высокоскоростную печать текстовых документов, идеальную четкость шрифтов, насыщенность графики и долговечность готовых отпечатков в условиях офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж Pantum TL-420XP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW 6k - данный товар вы можете купить по цене 4990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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