Видеокамера IP Uniview 1/3" 4 Мп IPC3614LB-SF40K-G
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2688x1520
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 631527
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Характеристики
Бренд
Uniview
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2688x1520
Тип корпуса
купольная
Размеры в упаковке, см
14х14х13
Вес, г.
46
Описание товара Видеокамера IP Uniview 1/3" 4 Мп IPC3614LB-SF40K-G
Камера видеонаблюдения адаптирована к круглогодичной уличной эксплуатации под воздействием осадков, а также может использоваться как камера видеонаблюдения для дома. Защита металлического корпуса от пыли и влаги, широкий спектр рабочих температур, грозозащита.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Uniview
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2688x1520
Тип корпуса
купольная
Камера видеонаблюдения адаптирована к круглогодичной уличной эксплуатации под воздействием осадков, а также может использоваться как камера видеонаблюдения для дома. Защита металлического корпуса от пыли и влаги, широкий спектр рабочих температур, грозозащита.
Видеокамера IP Uniview 1/3" 4 Мп IPC3614LB-SF40K-G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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