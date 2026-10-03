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Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK)) купить с доставкой в Москве
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Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK))

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Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK)) - фото 1
Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK)) - фото 2
Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK)) - фото 3
Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK)) - фото 4
Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK)) - фото 5
Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK)) - фото 6
Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK)) - фото 7
Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK)) - фото 8
Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK)) - фото 9
Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK)) - фото 10
Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK)) - фото 11
Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK)) - фото 12
Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK)) - фото 13
Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK)) - фото 14
Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK)) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
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  • Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK)) - фото 2
  • Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK)) - фото 3
  • Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK)) - фото 4
  • Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK)) - фото 5
  • Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK)) - фото 6
  • Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK)) - фото 7
  • Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK)) - фото 8
  • Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK)) - фото 9
  • Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK)) - фото 10
  • Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK)) - фото 11
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  • Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK)) - фото 14
  • Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK)) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631271
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1800
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, WOL
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер, режим моста
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
148x208x71
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х9
Вес, кг.
1.4

Описание товара Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK))

ASUS ZenWiFi XP4 (1-PK) сочетает в себе технологии Wi-Fi и powerline, обеспечивая идеальное решение для домов с толстыми или усиленными металлом стенами, которые вызывают проблемы с обратной передачей Wi-Fi. Данные обратной передачи для ячеистой сети могут передаваться по линии электропередачи через электропроводку вашего дома, поэтому домашние устройства могут подключаться на полной скорости AX1800 WiFi 6. Стандарт HomePlug AV2 MIMO работает почти в 2 раза быстрее*, чем предыдущий стандарт.

Отзывы о товаре Mesh Wi-Fi система ASUS XP4(1-PK) (XP4(1-PK))




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1800
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Развернуть
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, WOL
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер, режим моста
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
148x208x71
Страна производитель
Китай
Описание
ASUS ZenWiFi XP4 (1-PK) сочетает в себе технологии Wi-Fi и powerline, обеспечивая идеальное решение для домов с толстыми или усиленными металлом стенами, которые вызывают проблемы с обратной передачей Wi-Fi. Данные обратной передачи для ячеистой сети могут передаваться по линии электропередачи через электропроводку вашего дома, поэтому домашние устройства могут подключаться на полной скорости AX1800 WiFi 6. Стандарт HomePlug AV2 MIMO работает почти в 2 раза быстрее*, чем предыдущий стандарт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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