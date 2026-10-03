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Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME20 2.4/5ГГц AC750 1x100Mb купить с доставкой в Москве
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Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME20 2.4/5ГГц AC750 1x100Mb

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Усилитель Wi-Fi сигнала MERCUSYS AC750 (ME20) - фото 1
Усилитель Wi-Fi сигнала MERCUSYS AC750 (ME20) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
  • Усилитель Wi-Fi сигнала MERCUSYS AC750 (ME20) - фото 1
  • Усилитель Wi-Fi сигнала MERCUSYS AC750 (ME20) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
1 580 руб.  2 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631234
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Размеры в упаковке, см
15х12х10
Вес, г.
230

Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME20 2.4/5ГГц AC750 1x100Mb

Mercusys ME20 Усилитель беспроводного сигнала Mercusys ME20 повышает стабильность подключения устройств к сети Wi-Fi. Благодаря поддержке двух диапазонов 2.4/5 ГГц и совокупной скорости 750 Мбит/с он устраняет зоны со слабым покрытием в помещении. Устройство отличается совместимостью со всеми точками доступа и роутерами Wi-Fi. На корпусе расположены вилка для питания от розетки, порт LAN с пропускной способностью 10/100 Мбит/с для организации проводного сетевого подключения и световой индикатор состояния. Усилитель Mercusys ME20 отличается простотой подключения и настройки.

Отзывы о товаре Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME20 2.4/5ГГц AC750 1x100Mb




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Описание
Mercusys ME20 Усилитель беспроводного сигнала Mercusys ME20 повышает стабильность подключения устройств к сети Wi-Fi. Благодаря поддержке двух диапазонов 2.4/5 ГГц и совокупной скорости 750 Мбит/с он устраняет зоны со слабым покрытием в помещении. Устройство отличается совместимостью со всеми точками доступа и роутерами Wi-Fi. На корпусе расположены вилка для питания от розетки, порт LAN с пропускной способностью 10/100 Мбит/с для организации проводного сетевого подключения и световой индикатор состояния. Усилитель Mercusys ME20 отличается простотой подключения и настройки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME20 2.4/5ГГц AC750 1x100Mb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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