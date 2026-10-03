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Коммутатор Smart L2 PoE+ Zyxel GS1900-48HPv2 (GS190048HPV2-EU0101F) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Smart L2 PoE+ Zyxel GS1900-48HPv2 (GS190048HPV2-EU0101F)

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Коммутатор Smart L2 PoE+ Zyxel GS1900-48HPv2 (GS190048HPV2-EU0101F) - фото 1
Коммутатор Smart L2 PoE+ Zyxel GS1900-48HPv2 (GS190048HPV2-EU0101F) - фото 2
Коммутатор Smart L2 PoE+ Zyxel GS1900-48HPv2 (GS190048HPV2-EU0101F) - фото 3
Коммутатор Smart L2 PoE+ Zyxel GS1900-48HPv2 (GS190048HPV2-EU0101F) - фото 4
Коммутатор Smart L2 PoE+ Zyxel GS1900-48HPv2 (GS190048HPV2-EU0101F) - фото 5
Коммутатор Smart L2 PoE+ Zyxel GS1900-48HPv2 (GS190048HPV2-EU0101F) - фото 6
Коммутатор Smart L2 PoE+ Zyxel GS1900-48HPv2 (GS190048HPV2-EU0101F) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор Smart L2 PoE+ Zyxel GS1900-48HPv2 (GS190048HPV2-EU0101F) - фото 1
  • Коммутатор Smart L2 PoE+ Zyxel GS1900-48HPv2 (GS190048HPV2-EU0101F) - фото 2
  • Коммутатор Smart L2 PoE+ Zyxel GS1900-48HPv2 (GS190048HPV2-EU0101F) - фото 3
  • Коммутатор Smart L2 PoE+ Zyxel GS1900-48HPv2 (GS190048HPV2-EU0101F) - фото 4
  • Коммутатор Smart L2 PoE+ Zyxel GS1900-48HPv2 (GS190048HPV2-EU0101F) - фото 5
  • Коммутатор Smart L2 PoE+ Zyxel GS1900-48HPv2 (GS190048HPV2-EU0101F) - фото 6
  • Коммутатор Smart L2 PoE+ Zyxel GS1900-48HPv2 (GS190048HPV2-EU0101F) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
58 700 руб.  83 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631088
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Размеры в упаковке, см
62х36х17
Вес, кг.
4.95

Описание товара Коммутатор Smart L2 PoE+ Zyxel GS1900-48HPv2 (GS190048HPV2-EU0101F)

Серия GS1900 включает модели без вентилятора и со встроенным интеллектуальным вентилятором. Интеллектуальный вентилятор предназначен для автоматической регулировки скорости в зависимости от температуры устройства. Во время работы коммутатора звук практически не слышен. Он идеально подходит для офиса.



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Отзывы о товаре Коммутатор Smart L2 PoE+ Zyxel GS1900-48HPv2 (GS190048HPV2-EU0101F)




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Описание
Серия GS1900 включает модели без вентилятора и со встроенным интеллектуальным вентилятором. Интеллектуальный вентилятор предназначен для автоматической регулировки скорости в зависимости от температуры устройства. Во время работы коммутатора звук практически не слышен. Он идеально подходит для офиса.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Коммутатор Smart L2 PoE+ Zyxel GS1900-48HPv2 (GS190048HPV2-EU0101F) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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