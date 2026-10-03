Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30CC)
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Характеристики
Описание товара Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30CC)
Представьте себе идеальное сочетание стиля, надежности и технологий, заключенное в элегантном и современном дизайне. Внешний корпус Netac NT07WH11-30CC — это не просто аксессуар, а ваш персональный портал к данным, воплощенный в футуристичном прозрачном корпусе. Это решение для тех, кто ценит не только функциональность, но и эстетику, превращающее обычный жесткий диск в эффектный гаджет, который притягивает взгляды и вызывает интерес. Этот корпус разработан специально для стандартных 2.5-дюймовых накопителей SATA, которые являются самым популярным форматом для портативных жестких дисков и SSD. Благодаря этому вы сможете с легкостью дать вторую жизнь старому HDD, создав из него вместительное внешнее хранилище, или использовать сверхскоростной твердотельный накопитель для молниеносной работы с проектами любого объема. Универсальность данного решения позволяет ему стать идеальным спутником как для профессионала, работающего с графикой и видео, так и для студента, хранящего учебные материалы, или для путешественника, бережно переносящего коллекцию фотографий и фильмов. Современный интерфейс подключения USB Type-C обеспечивает не только высокую скорость передачи данных, но и максимальное удобство использования. Больше не нужно искать правильную сторону кабеля — симметричный коннектор вставляется любой стороной, что делает процесс подключения к компьютеру или ноутбуку быстрым и интуитивно понятным. Этот разъем стал новым стандартом, и его наличие гарантирует совместимость с большинством новых устройств на рынке, от ультрабуков до планшетов.
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Теги товара: Металл/стекло, Пластик
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Теги товара: Металл/стекло, Пластик
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