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Village Of The Sun - First Light (5060708610951) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Village Of The Sun - First Light (5060708610951) виниловая пластинка

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Village Of The Sun - First Light (5060708610951) виниловая пластинка - фото 1
Village Of The Sun - First Light (5060708610951) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Village Of The Sun
Альбом (сингл)
First Light
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Village Of The Sun - First Light (5060708610951) виниловая пластинка - фото 1
  • Village Of The Sun - First Light (5060708610951) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629925
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Village Of The Sun - First Light (5060708610951) виниловая пластинка
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gearbox Records
Barcode
[5060708610951]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Village Of The Sun
Альбом (сингл)
First Light
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Village Of The Sun - First Light (5060708610951) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Cesca, First Light, Village of the Sun, The Spanish Master, Tigris, Ted



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Village Of The Sun - First Light (5060708610951) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gearbox Records
Barcode
[5060708610951]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Village Of The Sun
Альбом (сингл)
First Light
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Cesca, First Light, Village of the Sun, The Spanish Master, Tigris, Ted


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Village Of The Sun - First Light (5060708610951) виниловая пластинка - по цене 6270 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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