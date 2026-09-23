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The Trip - Time Of Change (coloured) (8016158217025) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Trip - Time Of Change (coloured) (8016158217025) виниловая пластинка

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The Trip - Time Of Change (coloured) (8016158217025) виниловая пластинка - фото 1
The Trip - Time Of Change (coloured) (8016158217025) виниловая пластинка - фото 2
The Trip - Time Of Change (coloured) (8016158217025) виниловая пластинка - фото 3
The Trip - Time Of Change (coloured) (8016158217025) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Trip
Альбом (сингл)
Time Of Change
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Trip - Time Of Change (coloured) (8016158217025) виниловая пластинка - фото 1
  • The Trip - Time Of Change (coloured) (8016158217025) виниловая пластинка - фото 2
  • The Trip - Time Of Change (coloured) (8016158217025) виниловая пластинка - фото 3
  • The Trip - Time Of Change (coloured) (8016158217025) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629909
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Trip - Time Of Change (coloured) (8016158217025) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
GDR
Barcode
[8016158217025]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Trip
Альбом (сингл)
Time Of Change
Жанр
Зарубежный хард-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Trip - Time Of Change (coloured) (8016158217025) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Отзывы о товаре The Trip - Time Of Change (coloured) (8016158217025) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
GDR
Barcode
[8016158217025]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Trip
Альбом (сингл)
Time Of Change
Жанр
Зарубежный хард-рок
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Trip - Time Of Change (coloured) (8016158217025) виниловая пластинка - по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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