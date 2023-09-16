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Steely Dan - Can't Buy A Thrill (0602445406524) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Steely Dan - Can't Buy A Thrill (0602445406524) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Steely Dan - Can&#039;t Buy A Thrill (0602445406524) виниловая пластинка - фото 1
Steely Dan - Can&#039;t Buy A Thrill (0602445406524) виниловая пластинка - фото 2
Steely Dan - Can&#039;t Buy A Thrill (0602445406524) виниловая пластинка - фото 3
Steely Dan - Can&#039;t Buy A Thrill (0602445406524) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1972
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Cant Buy A Thrill
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steely Dan - Can&#039;t Buy A Thrill (0602445406524) виниловая пластинка - фото 1
  • Steely Dan - Can&#039;t Buy A Thrill (0602445406524) виниловая пластинка - фото 2
  • Steely Dan - Can&#039;t Buy A Thrill (0602445406524) виниловая пластинка - фото 3
  • Steely Dan - Can&#039;t Buy A Thrill (0602445406524) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 629876
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Geffen Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1972
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Cant Buy A Thrill
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steely Dan - Can't Buy A Thrill (0602445406524) виниловая пластинка

Cant Buy A Thrill - дебютный студийный альбом американской рок-группы Steely Dan, вышедший в 1972 году. У альбома жёсткая структура песен: звучание охватывает стили софт-рок, фолк-рок и поп, а тексты получились философскими, эллиптическими. Альбом стал коммерчески успешным. Он занял 17-е место в американском чарте альбомов Billboard и получил платиновый статус в США. Ремастированное переиздание на 180-гр чёрном виниле. Steely Dan - американская рок-группа, исполняющая сложный, нестандартный джаз-фьюжн с элементами софт-рока, фанка, ритм-энд-блюза. Составляющие основу коллектива Уолтер Беккер и Дональд Фэйген предпочитают студийную работу и редко выступают с концертами, в своих умных и необычных текстах они нередко касаются тёмных сторон жизни. Steely Dan имели стабильный успех в 1970-х годах (первого успеха добившись в 1972 - с хитами Do It Again и Reeling in the Years), но впоследствии получили от журнала Rolling Stone определение идеальные антигерои в музыке 70-х. Группа распалась в 1981 году, но реформировалась двенадцать лет спустя и возобновила концертную и студийную деятельность. В XXI веке Steely Dan выпустила два альбома нового материала, за первый из которых - Two Against Nature - получила Грэмми.

Отзывы о товаре Steely Dan - Can't Buy A Thrill (0602445406524) виниловая пластинка

16.09.2023
Елена

Достоинства:
Первый альбом лос-анджелесской группы Steely Dan - вышел 27 ноября 1972 года . Это переиздание 2022 г. в разворотном альбоме в полным соответствии с оформлением первоисточника . По музыке и звуку все понравилось .

Недостатки:
Не существенные .

Комментарий:
Cant Buy a Thrill вошел во многие списки "великих альбомов". По выходу сразу стал очень популярен в США и даже в Англии . По стилю - смесь рока, джаза, латинской музыки . С этого альбома началось мое знакомство с группой - поздние альбомы тоже не разочаровывают . Очень рекомендую , тем более по такой цене .



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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Geffen Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1972
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Cant Buy A Thrill
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Cant Buy A Thrill - дебютный студийный альбом американской рок-группы Steely Dan, вышедший в 1972 году. У альбома жёсткая структура песен: звучание охватывает стили софт-рок, фолк-рок и поп, а тексты получились философскими, эллиптическими. Альбом стал коммерчески успешным. Он занял 17-е место в американском чарте альбомов Billboard и получил платиновый статус в США. Ремастированное переиздание на 180-гр чёрном виниле. Steely Dan - американская рок-группа, исполняющая сложный, нестандартный джаз-фьюжн с элементами софт-рока, фанка, ритм-энд-блюза. Составляющие основу коллектива Уолтер Беккер и Дональд Фэйген предпочитают студийную работу и редко выступают с концертами, в своих умных и необычных текстах они нередко касаются тёмных сторон жизни. Steely Dan имели стабильный успех в 1970-х годах (первого успеха добившись в 1972 - с хитами Do It Again и Reeling in the Years), но впоследствии получили от журнала Rolling Stone определение идеальные антигерои в музыке 70-х. Группа распалась в 1981 году, но реформировалась двенадцать лет спустя и возобновила концертную и студийную деятельность. В XXI веке Steely Dan выпустила два альбома нового материала, за первый из которых - Two Against Nature - получила Грэмми.
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Отзывы
16.09.2023
Елена

Достоинства:
Первый альбом лос-анджелесской группы Steely Dan - вышел 27 ноября 1972 года . Это переиздание 2022 г. в разворотном альбоме в полным соответствии с оформлением первоисточника . По музыке и звуку все понравилось .

Недостатки:
Не существенные .

Комментарий:
Cant Buy a Thrill вошел во многие списки "великих альбомов". По выходу сразу стал очень популярен в США и даже в Англии . По стилю - смесь рока, джаза, латинской музыки . С этого альбома началось мое знакомство с группой - поздние альбомы тоже не разочаровывают . Очень рекомендую , тем более по такой цене .


Steely Dan - Can't Buy A Thrill (0602445406524) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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