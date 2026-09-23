Snowpoet - Wait For Me (coloured) (5060509791217) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Snowpoet
Альбом (сингл)
Wait For Me
Жанр
Indie Pop
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
В наличии
Код товара: 629869
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5 090 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Eos Guitar Edition
Barcode
[5060509791217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Snowpoet
Альбом (сингл)
Wait For Me
Жанр
Indie Pop
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Snowpoet - Wait For Me (coloured) (5060509791217) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Roots, The Wheel, A Chance To Hear The Rain, Sky Thinking, FaceTime, Early Feelings, With You, Heres The Thing, Burn Bright, Floating Practice, Wool, Cotton, Lace &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Snow
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Eos Guitar Edition
Barcode
[5060509791217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Snowpoet
Альбом (сингл)
Wait For Me
Жанр
Indie Pop
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Roots, The Wheel, A Chance To Hear The Rain, Sky Thinking, FaceTime, Early Feelings, With You, Heres The Thing, Burn Bright, Floating Practice, Wool, Cotton, Lace &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Snow
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Snowpoet - Wait For Me (coloured) (5060509791217) виниловая пластинка - стоимость товара 5090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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