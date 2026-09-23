Renee Rosnes - Beloved Of The Sky (0888295682664) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Renee Rosnes
Альбом (сингл)
Beloved Of The Sky
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб.
В наличии
Код товара: 629833
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Smoke Sessions Records
Barcode
[0888295682664]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Renee Rosnes
Альбом (сингл)
Beloved Of The Sky
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Renee Rosnes - Beloved Of The Sky (0888295682664) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Elephant Dust, Scorned as Timber, Beloved of the Sky, Mirror Image, Rosie, Black Holes, The Flame and the Lotus, Rhythm of the River, The Winter of My Discontent, Let the Wild Rumpus Start
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Smoke Sessions Records
Barcode
[0888295682664]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Renee Rosnes
Альбом (сингл)
Beloved Of The Sky
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Elephant Dust, Scorned as Timber, Beloved of the Sky, Mirror Image, Rosie, Black Holes, The Flame and the Lotus, Rhythm of the River, The Winter of My Discontent, Let the Wild Rumpus Start
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Теги товара: Джаз
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Renee Rosnes - Beloved Of The Sky (0888295682664) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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