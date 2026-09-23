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Raccomandata Ricevuta Ritorno - Per Un Mondo Di Cristallo (coloured) (8016158005257) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Raccomandata Ricevuta Ritorno - Per Un Mondo Di Cristallo (coloured) (8016158005257) виниловая пластинка

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Raccomandata Ricevuta Ritorno - Per Un Mondo Di Cristallo (coloured) (8016158005257) виниловая пластинка - фото 1
Raccomandata Ricevuta Ritorno - Per Un Mondo Di Cristallo (coloured) (8016158005257) виниловая пластинка - фото 2
Raccomandata Ricevuta Ritorno - Per Un Mondo Di Cristallo (coloured) (8016158005257) виниловая пластинка - фото 3
Raccomandata Ricevuta Ritorno - Per Un Mondo Di Cristallo (coloured) (8016158005257) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Raccomandata Ricevuta Ritorno
Альбом (сингл)
Per.Un Mondo Di Cristallo
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Raccomandata Ricevuta Ritorno - Per Un Mondo Di Cristallo (coloured) (8016158005257) виниловая пластинка - фото 1
  • Raccomandata Ricevuta Ritorno - Per Un Mondo Di Cristallo (coloured) (8016158005257) виниловая пластинка - фото 2
  • Raccomandata Ricevuta Ritorno - Per Un Mondo Di Cristallo (coloured) (8016158005257) виниловая пластинка - фото 3
  • Raccomandata Ricevuta Ritorno - Per Un Mondo Di Cristallo (coloured) (8016158005257) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629819
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Raccomandata Ricevuta Ritorno - Per Un Mondo Di Cristallo (coloured) (8016158005257) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158005257]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Raccomandata Ricevuta Ritorno
Альбом (сингл)
Per.Un Mondo Di Cristallo
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Raccomandata Ricevuta Ritorno - Per Un Mondo Di Cristallo (coloured) (8016158005257) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Nulla, Su Una Rupe, Il Mondo Cade Su Di Me, Nel Mio Quartiere, LOmbra, Un Palco Di Marionette, Sogni Di Cristallo, Nulla



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Raccomandata Ricevuta Ritorno - Per Un Mondo Di Cristallo (coloured) (8016158005257) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158005257]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Raccomandata Ricevuta Ritorno
Альбом (сингл)
Per.Un Mondo Di Cristallo
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Nulla, Su Una Rupe, Il Mondo Cade Su Di Me, Nel Mio Quartiere, LOmbra, Un Palco Di Marionette, Sogni Di Cristallo, Nulla


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Raccomandata Ricevuta Ritorno - Per Un Mondo Di Cristallo (coloured) (8016158005257) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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