Top.Mail.Ru
Premiata Forneria Marconi - Suonare Suonare (coloured) (0196587701116) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Premiata Forneria Marconi - Suonare Suonare (coloured) (0196587701116) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Premiata Forneria Marconi - Suonare Suonare (coloured) (0196587701116) виниловая пластинка - фото 1
Premiata Forneria Marconi - Suonare Suonare (coloured) (0196587701116) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Premiata Forneria Marconi, P.F.M.
Альбом (сингл)
Suonare Suonare
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Premiata Forneria Marconi - Suonare Suonare (coloured) (0196587701116) виниловая пластинка - фото 1
  • Premiata Forneria Marconi - Suonare Suonare (coloured) (0196587701116) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 629811
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Numero Uno
Barcode
[0196587701116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Premiata Forneria Marconi, P.F.M.
Альбом (сингл)
Suonare Suonare
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Premiata Forneria Marconi - Suonare Suonare (coloured) (0196587701116) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Suonare Suonare, Volo A Vela, Si Puт Fare, Topolino, Maestro Della Voce, Sogno Americano, Bianco E Nero, Tanti Auguri

Отзывы о товаре Premiata Forneria Marconi - Suonare Suonare (coloured) (0196587701116) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Numero Uno
Barcode
[0196587701116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Premiata Forneria Marconi, P.F.M.
Альбом (сингл)
Suonare Suonare
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Suonare Suonare, Volo A Vela, Si Puт Fare, Topolino, Maestro Della Voce, Sogno Americano, Bianco E Nero, Tanti Auguri
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Premiata Forneria Marconi - Suonare Suonare (coloured) (0196587701116) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...