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Premiata Forneria Marconi - Photos Of Ghosts (coloured) (0196587064211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Premiata Forneria Marconi - Photos Of Ghosts (coloured) (0196587064211) виниловая пластинка

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Premiata Forneria Marconi - Photos Of Ghosts (coloured) (0196587064211) виниловая пластинка - фото 1
Premiata Forneria Marconi - Photos Of Ghosts (coloured) (0196587064211) виниловая пластинка - фото 2
Premiata Forneria Marconi - Photos Of Ghosts (coloured) (0196587064211) виниловая пластинка - фото 3
Premiata Forneria Marconi - Photos Of Ghosts (coloured) (0196587064211) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1973
Исполнитель
PREMIATA FORNERIA MARCONI
Альбом (сингл)
Photos of Ghosts
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Premiata Forneria Marconi - Photos Of Ghosts (coloured) (0196587064211) виниловая пластинка - фото 1
  • Premiata Forneria Marconi - Photos Of Ghosts (coloured) (0196587064211) виниловая пластинка - фото 2
  • Premiata Forneria Marconi - Photos Of Ghosts (coloured) (0196587064211) виниловая пластинка - фото 3
  • Premiata Forneria Marconi - Photos Of Ghosts (coloured) (0196587064211) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629810
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Premiata Forneria Marconi - Photos Of Ghosts (coloured) (0196587064211) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rca
Barcode
[0196587064211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1973
Исполнитель
PREMIATA FORNERIA MARCONI
Альбом (сингл)
Photos of Ghosts
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Premiata Forneria Marconi - Photos Of Ghosts (coloured) (0196587064211) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: River Of Live, Celebration, Photos Of Ghosts, Old Rain, Il Banchetto, Mr. 9 Till 5, Promenade The Puzzle



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Premiata Forneria Marconi - Photos Of Ghosts (coloured) (0196587064211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rca
Barcode
[0196587064211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1973
Исполнитель
PREMIATA FORNERIA MARCONI
Альбом (сингл)
Photos of Ghosts
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: River Of Live, Celebration, Photos Of Ghosts, Old Rain, Il Banchetto, Mr. 9 Till 5, Promenade The Puzzle


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Premiata Forneria Marconi - Photos Of Ghosts (coloured) (0196587064211) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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