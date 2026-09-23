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Jean-Luc Ponty - No Absolute Time (4029759182443) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jean-Luc Ponty - No Absolute Time (4029759182443) виниловая пластинка

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Jean-Luc Ponty - No Absolute Time (4029759182443) виниловая пластинка - фото 1
Jean-Luc Ponty - No Absolute Time (4029759182443) виниловая пластинка - фото 2
Jean-Luc Ponty - No Absolute Time (4029759182443) виниловая пластинка - фото 3
Jean-Luc Ponty - No Absolute Time (4029759182443) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jean-Luc Ponty
Альбом (сингл)
No Absolute Time
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jean-Luc Ponty - No Absolute Time (4029759182443) виниловая пластинка - фото 1
  • Jean-Luc Ponty - No Absolute Time (4029759182443) виниловая пластинка - фото 2
  • Jean-Luc Ponty - No Absolute Time (4029759182443) виниловая пластинка - фото 3
  • Jean-Luc Ponty - No Absolute Time (4029759182443) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629802
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jean-Luc Ponty - No Absolute Time (4029759182443) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ABSOLUTE LABEL SERVICES HOLDING
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jean-Luc Ponty
Альбом (сингл)
No Absolute Time
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jean-Luc Ponty - No Absolute Time (4029759182443) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: No Absolute Time, Savannah, Lost Illusions, Dance Of The Spirits, Forever Together, Caracas, The African Spirit, Speak Out, Blue Mambo, The Child In You

Отзывы о товаре Jean-Luc Ponty - No Absolute Time (4029759182443) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ABSOLUTE LABEL SERVICES HOLDING
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jean-Luc Ponty
Альбом (сингл)
No Absolute Time
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: No Absolute Time, Savannah, Lost Illusions, Dance Of The Spirits, Forever Together, Caracas, The African Spirit, Speak Out, Blue Mambo, The Child In You
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jean-Luc Ponty - No Absolute Time (4029759182443) виниловая пластинка - по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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