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Gretchen Parlato & Lionel Loueke - Lean In (5060509791781) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gretchen Parlato & Lionel Loueke - Lean In (5060509791781) виниловая пластинка

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Gretchen Parlato &amp; Lionel Loueke - Lean In (5060509791781) виниловая пластинка - фото 1
Gretchen Parlato &amp; Lionel Loueke - Lean In (5060509791781) виниловая пластинка - фото 2
Gretchen Parlato &amp; Lionel Loueke - Lean In (5060509791781) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lionel Loueke, Gretchen Parlato
Альбом (сингл)
Lean In
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gretchen Parlato &amp; Lionel Loueke - Lean In (5060509791781) виниловая пластинка - фото 1
  • Gretchen Parlato &amp; Lionel Loueke - Lean In (5060509791781) виниловая пластинка - фото 2
  • Gretchen Parlato &amp; Lionel Loueke - Lean In (5060509791781) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629791
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Gretchen Parlato & Lionel Loueke - Lean In (5060509791781) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Eos Guitar Edition
Barcode
[5060509791781]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lionel Loueke, Gretchen Parlato
Альбом (сингл)
Lean In
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gretchen Parlato & Lionel Loueke - Lean In (5060509791781) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Akwк, I Miss You, If I K , Okagbй Interlude, Astronauta, Mi War Sй Interlude, Muse, Nonvignon, Lean In, Painful Joy, Dщ Wй Interlude, Walking After You



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Gretchen Parlato & Lionel Loueke - Lean In (5060509791781) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Eos Guitar Edition
Barcode
[5060509791781]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lionel Loueke, Gretchen Parlato
Альбом (сингл)
Lean In
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Akwк, I Miss You, If I K , Okagbй Interlude, Astronauta, Mi War Sй Interlude, Muse, Nonvignon, Lean In, Painful Joy, Dщ Wй Interlude, Walking After You


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gretchen Parlato & Lionel Loueke - Lean In (5060509791781) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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