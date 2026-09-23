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OST - The Good, The Bad And The Ugly (Ennio Morricone) (8016158307948) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - The Good, The Bad And The Ugly (Ennio Morricone) (8016158307948) виниловая пластинка

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OST - The Good, The Bad And The Ugly (Ennio Morricone) (8016158307948) виниловая пластинка - фото 1
OST - The Good, The Bad And The Ugly (Ennio Morricone) (8016158307948) виниловая пластинка - фото 2
OST - The Good, The Bad And The Ugly (Ennio Morricone) (8016158307948) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Bad And The Ugly
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Good, The Bad And The Ugly (Ennio Morricone) (8016158307948) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - The Good, The Bad And The Ugly (Ennio Morricone) (8016158307948) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - The Good, The Bad And The Ugly (Ennio Morricone) (8016158307948) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629774
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - The Good, The Bad And The Ugly (Ennio Morricone) (8016158307948) виниловая пластинка
4 150 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8016158307948]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Bad And The Ugly
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Il Buono, Il Brutto Il Cattivo, Il Tramonto, Fuga A Cavallo, Il Ponte Di Corde, Il Forte, Il Deserto, La Carrozza Dei Fantasmi, La Missione San Antonio, Padre Ramirez, Marcetta, La Storia Di Un Soldato, Fine Di Una Spia, Marcetta Senza Speranza, Morte Di Un Soldato, L'Estasi Dell'Oro, Il Triello
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The Good, The Bad And The Ugly (Ennio Morricone) (8016158307948) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Il Buono, Il Brutto Il Cattivo, Il Tramonto, Fuga A Cavallo, Il Ponte Di Corde, Il Forte, Il Deserto, La Carrozza Dei Fantasmi, La Missione San Antonio, Padre Ramirez, Marcetta, La Storia Di Un Soldato, Fine Di Una Spia, Marcetta Senza Speranza, Morte Di Un Soldato, L'Estasi Dell'Oro, Il Triello



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре OST - The Good, The Bad And The Ugly (Ennio Morricone) (8016158307948) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8016158307948]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Bad And The Ugly
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Il Buono, Il Brutto Il Cattivo, Il Tramonto, Fuga A Cavallo, Il Ponte Di Corde, Il Forte, Il Deserto, La Carrozza Dei Fantasmi, La Missione San Antonio, Padre Ramirez, Marcetta, La Storia Di Un Soldato, Fine Di Una Spia, Marcetta Senza Speranza, Morte Di Un Soldato, L'Estasi Dell'Oro, Il Triello
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Il Buono, Il Brutto Il Cattivo, Il Tramonto, Fuga A Cavallo, Il Ponte Di Corde, Il Forte, Il Deserto, La Carrozza Dei Fantasmi, La Missione San Antonio, Padre Ramirez, Marcetta, La Storia Di Un Soldato, Fine Di Una Spia, Marcetta Senza Speranza, Morte Di Un Soldato, L'Estasi Dell'Oro, Il Triello


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - The Good, The Bad And The Ugly (Ennio Morricone) (8016158307948) виниловая пластинка - купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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