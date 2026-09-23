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OST - Rivelazioni Di Un Maniaco Sessuale Al Capo Della Squadra Mobile (Giorgio Gaslini) (coloured) (8004644009124) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Rivelazioni Di Un Maniaco Sessuale Al Capo Della Squadra Mobile (Giorgio Gaslini) (coloured) (8004644009124) виниловая пластинка

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OST - Rivelazioni Di Un Maniaco Sessuale Al Capo Della Squadra Mobile (Giorgio Gaslini) (coloured) (8004644009124) виниловая пластинка - фото 1
OST - Rivelazioni Di Un Maniaco Sessuale Al Capo Della Squadra Mobile (Giorgio Gaslini) (coloured) (8004644009124) виниловая пластинка - фото 2
OST - Rivelazioni Di Un Maniaco Sessuale Al Capo Della Squadra Mobile (Giorgio Gaslini) (coloured) (8004644009124) виниловая пластинка - фото 3
OST - Rivelazioni Di Un Maniaco Sessuale Al Capo Della Squadra Mobile (Giorgio Gaslini) (coloured) (8004644009124) виниловая пластинка - фото 4
OST - Rivelazioni Di Un Maniaco Sessuale Al Capo Della Squadra Mobile (Giorgio Gaslini) (coloured) (8004644009124) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Giorgio Gaslini
Альбом (сингл)
Giorgio Gaslini - Filmmusik: Rivelazioni Di Un Maniaco Sessuale
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Rivelazioni Di Un Maniaco Sessuale Al Capo Della Squadra Mobile (Giorgio Gaslini) (coloured) (8004644009124) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Rivelazioni Di Un Maniaco Sessuale Al Capo Della Squadra Mobile (Giorgio Gaslini) (coloured) (8004644009124) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Rivelazioni Di Un Maniaco Sessuale Al Capo Della Squadra Mobile (Giorgio Gaslini) (coloured) (8004644009124) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Rivelazioni Di Un Maniaco Sessuale Al Capo Della Squadra Mobile (Giorgio Gaslini) (coloured) (8004644009124) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Rivelazioni Di Un Maniaco Sessuale Al Capo Della Squadra Mobile (Giorgio Gaslini) (coloured) (8004644009124) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629764
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Rivelazioni Di Un Maniaco Sessuale Al Capo Della Squadra Mobile (Giorgio Gaslini) (coloured) (8004644009124) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ramseur Rec.
Barcode
[8004644009124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Giorgio Gaslini
Альбом (сингл)
Giorgio Gaslini - Filmmusik: Rivelazioni Di Un Maniaco Sessuale
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Rivelazioni Di Un Maniaco Sessuale Al Capo Della Squadra Mobile (Giorgio Gaslini) (coloured) (8004644009124) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Ciт Che И Scritto Nel Vento, Lamento (I), Colori, Teneramente, Voce Senza Scampo, Domani Forse, Frammenti (I), Tema Del Maniaco, Frammenti (II), Lamento (II), Sorridendo, Ciт Che И Scritto Nel Vento (II), Lievemente, Ricordando, Finale, Tema Del Maniaco (II), Ciт Che И Scritto Nel Vento (III), Domani Forse (II), Colori (II), Ciт Che И Scritto Nel Vento (IV)



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Rivelazioni Di Un Maniaco Sessuale Al Capo Della Squadra Mobile (Giorgio Gaslini) (coloured) (8004644009124) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ramseur Rec.
Barcode
[8004644009124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Giorgio Gaslini
Альбом (сингл)
Giorgio Gaslini - Filmmusik: Rivelazioni Di Un Maniaco Sessuale
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Ciт Che И Scritto Nel Vento, Lamento (I), Colori, Teneramente, Voce Senza Scampo, Domani Forse, Frammenti (I), Tema Del Maniaco, Frammenti (II), Lamento (II), Sorridendo, Ciт Che И Scritto Nel Vento (II), Lievemente, Ricordando, Finale, Tema Del Maniaco (II), Ciт Che И Scritto Nel Vento (III), Domani Forse (II), Colori (II), Ciт Che И Scritto Nel Vento (IV)


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Rivelazioni Di Un Maniaco Sessuale Al Capo Della Squadra Mobile (Giorgio Gaslini) (coloured) (8004644009124) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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