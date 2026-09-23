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OST - Milano Odia: La Polizia Non Puo Sparare (Ennio Morricone) (coloured) (8018163165018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Milano Odia: La Polizia Non Puo Sparare (Ennio Morricone) (coloured) (8018163165018) виниловая пластинка

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OST - Milano Odia: La Polizia Non Puo Sparare (Ennio Morricone) (coloured) (8018163165018) виниловая пластинка - фото 1
OST - Milano Odia: La Polizia Non Puo Sparare (Ennio Morricone) (coloured) (8018163165018) виниловая пластинка - фото 2
OST - Milano Odia: La Polizia Non Puo Sparare (Ennio Morricone) (coloured) (8018163165018) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Milano Odia: La Polizia Non Puo Sparare
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Milano Odia: La Polizia Non Puo Sparare (Ennio Morricone) (coloured) (8018163165018) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Milano Odia: La Polizia Non Puo Sparare (Ennio Morricone) (coloured) (8018163165018) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Milano Odia: La Polizia Non Puo Sparare (Ennio Morricone) (coloured) (8018163165018) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629755
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Milano Odia: La Polizia Non Puo Sparare (Ennio Morricone) (coloured) (8018163165018) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gdm Rec.
Barcode
[8018163165018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Milano Odia: La Polizia Non Puo Sparare
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Milano Odia: La Polizia Non Puo Sparare (Ennio Morricone) (coloured) (8018163165018) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Rapimento, Raptus Omicida, I Conti Ora Tornano, Milano Odia: La Polizia Non Puт Sparare [Titoli - Versione Film], Raptus Omicida #2, Raptus Omicida #3, Rapimento #2, Milano Odia: La Polizia Non Puт Sparare #2, Rapimento #3, Raptus Omicida #4, Milano Odia: La Polizia Non Puт Sparare #3 [Titoli - Versione Lunga], Raptus Omicida #5



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Milano Odia: La Polizia Non Puo Sparare (Ennio Morricone) (coloured) (8018163165018) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gdm Rec.
Barcode
[8018163165018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Milano Odia: La Polizia Non Puo Sparare
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Rapimento, Raptus Omicida, I Conti Ora Tornano, Milano Odia: La Polizia Non Puт Sparare [Titoli - Versione Film], Raptus Omicida #2, Raptus Omicida #3, Rapimento #2, Milano Odia: La Polizia Non Puт Sparare #2, Rapimento #3, Raptus Omicida #4, Milano Odia: La Polizia Non Puт Sparare #3 [Titoli - Versione Lunga], Raptus Omicida #5


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Milano Odia: La Polizia Non Puo Sparare (Ennio Morricone) (coloured) (8018163165018) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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