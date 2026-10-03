OST - Memoirs Of A Geisha (John Williams) (8719262000544) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
John Williams
Альбом (сингл)
Memoirs Of A Geisha
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 629753
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
John Williams
Альбом (сингл)
Memoirs Of A Geisha
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Memoirs Of A Geisha (John Williams) (8719262000544) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Sayuris Theme, The Journey To The Hanamachi, Going To School, Brush On Silk, Chiyos Prayer, Becoming A Geisha, Finding Satsu, The Chairmans Waltz, The Rooftops Of The Hanamachi, The Garden Meeting, Dr. Crabs Prize, Destinys Path, A Name.A Life, The Fire Scene And The Coming Of War, As The Water., Confluence, A Dream Discarded, Sayuris Theme And End Credits
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
John Williams
Альбом (сингл)
Memoirs Of A Geisha
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Sayuris Theme, The Journey To The Hanamachi, Going To School, Brush On Silk, Chiyos Prayer, Becoming A Geisha, Finding Satsu, The Chairmans Waltz, The Rooftops Of The Hanamachi, The Garden Meeting, Dr. Crabs Prize, Destinys Path, A Name.A Life, The Fire Scene And The Coming Of War, As The Water., Confluence, A Dream Discarded, Sayuris Theme And End Credits
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
OST - Memoirs Of A Geisha (John Williams) (8719262000544) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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