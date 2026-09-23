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OST - Man On A Swing (Lalo Schifrin) (3700604744825) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Man On A Swing (Lalo Schifrin) (3700604744825) виниловая пластинка

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OST - Man On A Swing (Lalo Schifrin) (3700604744825) виниловая пластинка - фото 1
OST - Man On A Swing (Lalo Schifrin) (3700604744825) виниловая пластинка - фото 2
OST - Man On A Swing (Lalo Schifrin) (3700604744825) виниловая пластинка - фото 3
OST - Man On A Swing (Lalo Schifrin) (3700604744825) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lalo Schifrin
Альбом (сингл)
Man On A Swing
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Man On A Swing (Lalo Schifrin) (3700604744825) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Man On A Swing (Lalo Schifrin) (3700604744825) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Man On A Swing (Lalo Schifrin) (3700604744825) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Man On A Swing (Lalo Schifrin) (3700604744825) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629751
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Man On A Swing (Lalo Schifrin) (3700604744825) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wewantsounds
Barcode
[3700604744825]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lalo Schifrin
Альбом (сингл)
Man On A Swing
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Man On A Swing (Lalo Schifrin) (3700604744825) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Maggies Theme 1, Juke Box Source, Evelyn Story, Beetle Search, Rosehaven Motel, Trip To LA, Maggies Theme 2, Stressed Out/Choked Up, Janets Mazurka, Maggie Retraced, Factory Vibe, A Wet Nothing, Suspense/Wills Trance Pt.1, Bell Signals, Taken Away, Radio Source, FM Groove, Forest Finale, Penultima Trance, Parking Lot Shuffle, Dialatone, Wills Trance Pt.2/Wills Trance Pt.3, Wills Trance Pt.4, Gratitude, Empty Torch/Mailman/Phone Voice, On The Move, Wills Last Trance, End Credits, Radio Source Rhythm (Alt. Take), Juke Box Source (Alt. Take)



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Man On A Swing (Lalo Schifrin) (3700604744825) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wewantsounds
Barcode
[3700604744825]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lalo Schifrin
Альбом (сингл)
Man On A Swing
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Maggies Theme 1, Juke Box Source, Evelyn Story, Beetle Search, Rosehaven Motel, Trip To LA, Maggies Theme 2, Stressed Out/Choked Up, Janets Mazurka, Maggie Retraced, Factory Vibe, A Wet Nothing, Suspense/Wills Trance Pt.1, Bell Signals, Taken Away, Radio Source, FM Groove, Forest Finale, Penultima Trance, Parking Lot Shuffle, Dialatone, Wills Trance Pt.2/Wills Trance Pt.3, Wills Trance Pt.4, Gratitude, Empty Torch/Mailman/Phone Voice, On The Move, Wills Last Trance, End Credits, Radio Source Rhythm (Alt. Take), Juke Box Source (Alt. Take)


Теги товара: Кинематограф
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Отзывы


OST - Man On A Swing (Lalo Schifrin) (3700604744825) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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