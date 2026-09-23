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OST - La Stagione Dei Sensi (Ennio Morricone) (coloured) (8016158022353) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - La Stagione Dei Sensi (Ennio Morricone) (coloured) (8016158022353) виниловая пластинка

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OST - La Stagione Dei Sensi (Ennio Morricone) (coloured) (8016158022353) виниловая пластинка - фото 1
OST - La Stagione Dei Sensi (Ennio Morricone) (coloured) (8016158022353) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Filmmusik: La Stagione Dei Sensi
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - La Stagione Dei Sensi (Ennio Morricone) (coloured) (8016158022353) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - La Stagione Dei Sensi (Ennio Morricone) (coloured) (8016158022353) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629748
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - La Stagione Dei Sensi (Ennio Morricone) (coloured) (8016158022353) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158022353]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Filmmusik: La Stagione Dei Sensi
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - La Stagione Dei Sensi (Ennio Morricone) (coloured) (8016158022353) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Gloria, Una Voce Allo Specchio, Sytar, Tell Me Tell Me, Sospendi Il Tempo, Laila Laila, Una Voce Allo Specchio, Dinamica Per 5 + 1, In Tre Quarti



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - La Stagione Dei Sensi (Ennio Morricone) (coloured) (8016158022353) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158022353]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Filmmusik: La Stagione Dei Sensi
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Gloria, Una Voce Allo Specchio, Sytar, Tell Me Tell Me, Sospendi Il Tempo, Laila Laila, Una Voce Allo Specchio, Dinamica Per 5 + 1, In Tre Quarti


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - La Stagione Dei Sensi (Ennio Morricone) (coloured) (8016158022353) виниловая пластинка - по цене 4270 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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