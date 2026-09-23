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OST - La Donna Il Sesso E Il Superuomo (Sandro Brugnolini) (5060672880688) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - La Donna Il Sesso E Il Superuomo (Sandro Brugnolini) (5060672880688) виниловая пластинка

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OST - La Donna Il Sesso E Il Superuomo (Sandro Brugnolini) (5060672880688) виниловая пластинка - фото 1
OST - La Donna Il Sesso E Il Superuomo (Sandro Brugnolini) (5060672880688) виниловая пластинка - фото 2
OST - La Donna Il Sesso E Il Superuomo (Sandro Brugnolini) (5060672880688) виниловая пластинка - фото 3
OST - La Donna Il Sesso E Il Superuomo (Sandro Brugnolini) (5060672880688) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sandro Brugnolini
Альбом (сингл)
La Donna Il Sesso E Il Superuomo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - La Donna Il Sesso E Il Superuomo (Sandro Brugnolini) (5060672880688) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - La Donna Il Sesso E Il Superuomo (Sandro Brugnolini) (5060672880688) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - La Donna Il Sesso E Il Superuomo (Sandro Brugnolini) (5060672880688) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - La Donna Il Sesso E Il Superuomo (Sandro Brugnolini) (5060672880688) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629746
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - La Donna Il Sesso E Il Superuomo (Sandro Brugnolini) (5060672880688) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672880688]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sandro Brugnolini
Альбом (сингл)
La Donna Il Sesso E Il Superuomo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - La Donna Il Sesso E Il Superuomo (Sandro Brugnolini) (5060672880688) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Cup, Fantabulous, Op, Fantabulous, Sal, Susp, Ive Glimpsed At You, Fantabulous (alt. mix), Sog, Ive Glimpsed At You, Ryth, Fantabulous, Vol, Ive Glimpsed At You, Fantabulous, Ive Glimpsed At You (alt. mix)



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - La Donna Il Sesso E Il Superuomo (Sandro Brugnolini) (5060672880688) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672880688]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sandro Brugnolini
Альбом (сингл)
La Donna Il Sesso E Il Superuomo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Cup, Fantabulous, Op, Fantabulous, Sal, Susp, Ive Glimpsed At You, Fantabulous (alt. mix), Sog, Ive Glimpsed At You, Ryth, Fantabulous, Vol, Ive Glimpsed At You, Fantabulous, Ive Glimpsed At You (alt. mix)


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - La Donna Il Sesso E Il Superuomo (Sandro Brugnolini) (5060672880688) виниловая пластинка – стоимость товара 3910 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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