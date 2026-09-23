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OST - L'Uomo Delle Stelle (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024449) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - L'Uomo Delle Stelle (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024449) виниловая пластинка

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OST - L&#039;Uomo Delle Stelle (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024449) виниловая пластинка - фото 1
OST - L&#039;Uomo Delle Stelle (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024449) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Ennio Morricone - Filmmusik: Luomo Delle Stelle
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - L&#039;Uomo Delle Stelle (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024449) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - L&#039;Uomo Delle Stelle (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024449) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629745
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - L'Uomo Delle Stelle (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024449) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cecchi Gori Group Tiger Cinematografica
Barcode
[8016158024449]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Ennio Morricone - Filmmusik: Luomo Delle Stelle
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - L'Uomo Delle Stelle (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024449) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: LUomo Delle Stelle, Tra Le Stelle, Voci, LArresto, LHollywood Dei Poveri, Joe Morelli Scopritore Di Talenti, Beata E Joe, Ahi Quinto, Ahi Quinto, Ahi Quinto, Stardust, Beata, Il Furgone, Ragionando Con Le Stelle, Provino, Sicilia, Maciste E I Suoi Fratelli, Marcia Funebre



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - L'Uomo Delle Stelle (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024449) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cecchi Gori Group Tiger Cinematografica
Barcode
[8016158024449]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Ennio Morricone - Filmmusik: Luomo Delle Stelle
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: LUomo Delle Stelle, Tra Le Stelle, Voci, LArresto, LHollywood Dei Poveri, Joe Morelli Scopritore Di Talenti, Beata E Joe, Ahi Quinto, Ahi Quinto, Ahi Quinto, Stardust, Beata, Il Furgone, Ragionando Con Le Stelle, Provino, Sicilia, Maciste E I Suoi Fratelli, Marcia Funebre


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - L'Uomo Delle Stelle (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024449) виниловая пластинка - по цене 4030 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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