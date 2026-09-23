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OST - L'Ultimo Treno Della Notte (Ennio Morricone) (coloured) (8004644008776) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - L'Ultimo Treno Della Notte (Ennio Morricone) (coloured) (8004644008776) виниловая пластинка

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OST - L&#039;Ultimo Treno Della Notte (Ennio Morricone) (coloured) (8004644008776) виниловая пластинка - фото 1
OST - L&#039;Ultimo Treno Della Notte (Ennio Morricone) (coloured) (8004644008776) виниловая пластинка - фото 2
OST - L&#039;Ultimo Treno Della Notte (Ennio Morricone) (coloured) (8004644008776) виниловая пластинка - фото 3
OST - L&#039;Ultimo Treno Della Notte (Ennio Morricone) (coloured) (8004644008776) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
LUltimo Treno Della Notte
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - L&#039;Ultimo Treno Della Notte (Ennio Morricone) (coloured) (8004644008776) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - L&#039;Ultimo Treno Della Notte (Ennio Morricone) (coloured) (8004644008776) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - L&#039;Ultimo Treno Della Notte (Ennio Morricone) (coloured) (8004644008776) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - L&#039;Ultimo Treno Della Notte (Ennio Morricone) (coloured) (8004644008776) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629743
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - L'Ultimo Treno Della Notte (Ennio Morricone) (coloured) (8004644008776) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ramseur Rec.
Barcode
[8004644008776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
LUltimo Treno Della Notte
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - L'Ultimo Treno Della Notte (Ennio Morricone) (coloured) (8004644008776) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: A Flower Is All You Need (Titoli), LUltimo Treno Della Notte, Coincidenze (Versione Singolo - Lato A)



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - L'Ultimo Treno Della Notte (Ennio Morricone) (coloured) (8004644008776) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ramseur Rec.
Barcode
[8004644008776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
LUltimo Treno Della Notte
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: A Flower Is All You Need (Titoli), LUltimo Treno Della Notte, Coincidenze (Versione Singolo - Lato A)


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - L'Ultimo Treno Della Notte (Ennio Morricone) (coloured) (8004644008776) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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