OST - Il Cittadino Si Ribella (Guido & Maurizio De Angelis) (coloured) (8016158312058) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - Il Cittadino Si Ribella (Guido & Maurizio De Angelis) (coloured) (8016158312058) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Il Cittadino Si Ribella (Main Titles), Goodbye My Friend (Slow Version), Drivin All Around (Instrumental Version), Goodbye My Friend (Rock Version), Goodbye My Friend (Slow Version), Il Cittadino Si Ribella (Main Titles Reprise), Goodbye My Friend (Vocal Version), Goodbye My Friend (Slow Version), Il Cittadino Si Ribella (Country Mood), Goodbye My Friend (Rock Version), Drivin All Around (Instrumental Version), Goodbye My Friend (Rock Version), Drivin All Around (Vocal - Single Version), Il Cittadino Si Ribella (Main Theme Reprise), Goodbye My Friend (Rock Version), Goodbye My Friend (Vocal - Single Version)
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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