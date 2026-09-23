Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Il Cittadino Si Ribella (Main Titles), Goodbye My Friend (Slow Version), Drivin All Around (Instrumental Version), Goodbye My Friend (Rock Version), Goodbye My Friend (Slow Version), Il Cittadino Si Ribella (Main Titles Reprise), Goodbye My Friend (Vocal Version), Goodbye My Friend (Slow Version), Il Cittadino Si Ribella (Country Mood), Goodbye My Friend (Rock Version), Drivin All Around (Instrumental Version), Goodbye My Friend (Rock Version), Drivin All Around (Vocal - Single Version), Il Cittadino Si Ribella (Main Theme Reprise), Goodbye My Friend (Rock Version), Goodbye My Friend (Vocal - Single Version)

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Il Cittadino Si Ribella (Main Titles), Goodbye My Friend (Slow Version), Drivin All Around (Instrumental Version), Goodbye My Friend (Rock Version), Goodbye My Friend (Slow Version), Il Cittadino Si Ribella (Main Titles Reprise), Goodbye My Friend (Vocal Version), Goodbye My Friend (Slow Version), Il Cittadino Si Ribella (Country Mood), Goodbye My Friend (Rock Version), Drivin All Around (Instrumental Version), Goodbye My Friend (Rock Version), Drivin All Around (Vocal - Single Version), Il Cittadino Si Ribella (Main Theme Reprise), Goodbye My Friend (Rock Version), Goodbye My Friend (Vocal - Single Version)

OST - Il Cittadino Si Ribella (Guido & Maurizio De Angelis) (coloured) (8016158312058) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.