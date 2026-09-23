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OST - Bali (Giorgio Gaslini) (coloured) (8004644010434) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Bali (Giorgio Gaslini) (coloured) (8004644010434) виниловая пластинка

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OST - Bali (Giorgio Gaslini) (coloured) (8004644010434) виниловая пластинка - фото 1
OST - Bali (Giorgio Gaslini) (coloured) (8004644010434) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Giorgio Gaslini
Альбом (сингл)
Bali
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Bali (Giorgio Gaslini) (coloured) (8004644010434) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Bali (Giorgio Gaslini) (coloured) (8004644010434) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629722
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Bali (Giorgio Gaslini) (coloured) (8004644010434) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8004644010434]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Giorgio Gaslini
Альбом (сингл)
Bali
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Bali (Giorgio Gaslini) (coloured) (8004644010434) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Bali, Il Silenzio Di Dio, Ketjak, Donna Piu, The Magic Theme, Gamelan Ombre Cinesi, Spazi, Tema Della Purificazione, Preghiera Di Un Santone, Morire A Bali, Bali (Titoli), Il Silenzio Di Dio (Versione Triste), Bali (Shake Etnico), Bali (Rito Magico), Bali (Tema Sacro), Bali (Tema Principale E Ripresa 2), Bali (Celebrazione), Bali (Tema Sacro 2), Bali (Tema Damore), Bali (Tema Principale E Ripresa 3)



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Bali (Giorgio Gaslini) (coloured) (8004644010434) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8004644010434]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Giorgio Gaslini
Альбом (сингл)
Bali
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Bali, Il Silenzio Di Dio, Ketjak, Donna Piu, The Magic Theme, Gamelan Ombre Cinesi, Spazi, Tema Della Purificazione, Preghiera Di Un Santone, Morire A Bali, Bali (Titoli), Il Silenzio Di Dio (Versione Triste), Bali (Shake Etnico), Bali (Rito Magico), Bali (Tema Sacro), Bali (Tema Principale E Ripresa 2), Bali (Celebrazione), Bali (Tema Sacro 2), Bali (Tema Damore), Bali (Tema Principale E Ripresa 3)


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Bali (Giorgio Gaslini) (coloured) (8004644010434) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4270 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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