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OST - Africa Addio (Riz Ortolani) (coloured) (8016158022254) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Africa Addio (Riz Ortolani) (coloured) (8016158022254) виниловая пластинка

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OST - Africa Addio (Riz Ortolani) (coloured) (8016158022254) виниловая пластинка - фото 1
OST - Africa Addio (Riz Ortolani) (coloured) (8016158022254) виниловая пластинка - фото 2
OST - Africa Addio (Riz Ortolani) (coloured) (8016158022254) виниловая пластинка - фото 3
OST - Africa Addio (Riz Ortolani) (coloured) (8016158022254) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Riz Ortolani
Альбом (сингл)
Filmmusik: Africa Addio
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Africa Addio (Riz Ortolani) (coloured) (8016158022254) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Africa Addio (Riz Ortolani) (coloured) (8016158022254) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Africa Addio (Riz Ortolani) (coloured) (8016158022254) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Africa Addio (Riz Ortolani) (coloured) (8016158022254) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629720
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Africa Addio (Riz Ortolani) (coloured) (8016158022254) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158022254]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Riz Ortolani
Альбом (сингл)
Filmmusik: Africa Addio
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Africa Addio (Riz Ortolani) (coloured) (8016158022254) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Africa Addio, I Mercenari, Il Massacro Di Maidopei, Cape Town, Prima Del Diluvio, Le Ragazze Dell Oceano, Verso La Liberta, Paradiso Degli Animali, Il Nono Giorno, Goodbye Mister Turnbull, Lo Zebrino Volante, La Decimazione, Finale Africa Addio



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Africa Addio (Riz Ortolani) (coloured) (8016158022254) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158022254]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Riz Ortolani
Альбом (сингл)
Filmmusik: Africa Addio
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Africa Addio, I Mercenari, Il Massacro Di Maidopei, Cape Town, Prima Del Diluvio, Le Ragazze Dell Oceano, Verso La Liberta, Paradiso Degli Animali, Il Nono Giorno, Goodbye Mister Turnbull, Lo Zebrino Volante, La Decimazione, Finale Africa Addio


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Africa Addio (Riz Ortolani) (coloured) (8016158022254) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4270 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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