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OST - 4 Mosche Di Velluto Grigio (Ennio Morricone) (8004644009360) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - 4 Mosche Di Velluto Grigio (Ennio Morricone) (8004644009360) виниловая пластинка

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OST - 4 Mosche Di Velluto Grigio (Ennio Morricone) (8004644009360) виниловая пластинка - фото 1
OST - 4 Mosche Di Velluto Grigio (Ennio Morricone) (8004644009360) виниловая пластинка - фото 2
OST - 4 Mosche Di Velluto Grigio (Ennio Morricone) (8004644009360) виниловая пластинка - фото 3
OST - 4 Mosche Di Velluto Grigio (Ennio Morricone) (8004644009360) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Filmmusik: 4 Mosche Di Velluto Grigio
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - 4 Mosche Di Velluto Grigio (Ennio Morricone) (8004644009360) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - 4 Mosche Di Velluto Grigio (Ennio Morricone) (8004644009360) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - 4 Mosche Di Velluto Grigio (Ennio Morricone) (8004644009360) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - 4 Mosche Di Velluto Grigio (Ennio Morricone) (8004644009360) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629717
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - 4 Mosche Di Velluto Grigio (Ennio Morricone) (8004644009360) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ramseur Rec.
Barcode
[8004644009360]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Filmmusik: 4 Mosche Di Velluto Grigio
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - 4 Mosche Di Velluto Grigio (Ennio Morricone) (8004644009360) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: 4 Mosche Di Velluto Grigio (Suite I), 4 Mosche Di Velluto Grigio (Suite II), 4 Mosche Di Velluto Grigio (Suite III), 4 Mosche Di Velluto Grigio (Suite IV), 4 Mosche Di Velluto Grigio (Shake), 4 Mosche Di Velluto Grigio (Suite V), 4 Mosche Di Velluto Grigio (Titoli), 4 Mosche Di Velluto Grigio (Titoli - Vers. Alt.), Come Un Madrigale (Vers. Singolo), Come Un Madrigale (Vers. Alt.)



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - 4 Mosche Di Velluto Grigio (Ennio Morricone) (8004644009360) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ramseur Rec.
Barcode
[8004644009360]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Filmmusik: 4 Mosche Di Velluto Grigio
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: 4 Mosche Di Velluto Grigio (Suite I), 4 Mosche Di Velluto Grigio (Suite II), 4 Mosche Di Velluto Grigio (Suite III), 4 Mosche Di Velluto Grigio (Suite IV), 4 Mosche Di Velluto Grigio (Shake), 4 Mosche Di Velluto Grigio (Suite V), 4 Mosche Di Velluto Grigio (Titoli), 4 Mosche Di Velluto Grigio (Titoli - Vers. Alt.), Come Un Madrigale (Vers. Singolo), Come Un Madrigale (Vers. Alt.)


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
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Отзывы


OST - 4 Mosche Di Velluto Grigio (Ennio Morricone) (8004644009360) виниловая пластинка - купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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