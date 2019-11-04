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Набор посуды TalleR TR-1047 нержавеющая сталь

(1)
Артикул: 62970
Подарок за покупку наборов Taller
  • Набор посуды TalleR TR-1047 нержавеющая сталь - фото 1
  • Набор посуды TalleR TR-1047 нержавеющая сталь - фото 2
  • Набор посуды TalleR TR-1047 нержавеющая сталь - фото 3
  • Набор посуды TalleR TR-1047 нержавеющая сталь - фото 4
  • Набор посуды TalleR TR-1047 нержавеющая сталь - фото 5
  • Набор посуды TalleR TR-1047 нержавеющая сталь - фото 6
  • Набор посуды TalleR TR-1047 нержавеющая сталь - фото 7
  • Набор посуды TalleR TR-1047 нержавеющая сталь - фото 8
  • Набор посуды TalleR TR-1047 нержавеющая сталь - фото 9
Набор посуды TalleR TR-1047 нержавеющая сталь - фото 1
Набор посуды TalleR TR-1047 нержавеющая сталь - фото 2
Набор посуды TalleR TR-1047 нержавеющая сталь - фото 3
Набор посуды TalleR TR-1047 нержавеющая сталь - фото 4
Набор посуды TalleR TR-1047 нержавеющая сталь - фото 5
Набор посуды TalleR TR-1047 нержавеющая сталь - фото 6
Набор посуды TalleR TR-1047 нержавеющая сталь - фото 7
Набор посуды TalleR TR-1047 нержавеющая сталь - фото 8
Набор посуды TalleR TR-1047 нержавеющая сталь - фото 9
12 980 руб. 

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Артикул: 62970
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 541 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Шелборн
filter_noneТовар входит в коллекцию Шелборн
БрендTaller
Тип товараНаборы посуды
Количество предметов в наборе13
Предметы в составе наборакастрюля, ковш, подставка, сковорода
Материал корпусанержавеющая сталь
Внутреннее покрытиебез покрытия
Материал ручки (-ек)металл
Объем предметов, л1.5+1.5+2.2+2.4+3.2+5.2
Подходит для индукционных плитда
Вес, кг6.3

Набор посуды Taller TR-1047 – набор из тринадцати предметов, включающий в себя четыре кастрюли различного объема с крышками, сковороду, сотейник и бакелитовую подставку. Предметы набора подойдут для индукционных, электрических и газовых плит. Набор посуды Taller TR-1047 выполнен из нержавеющей стали и станет незаменимым на кухне хозяйки.

 

Особенности:

  • Корпус посуды выполнены из нержавеющей стали, ручки имеют силиконовые вставки;
  • Оптимальная толщина стенок обеспечит возможность приготовления с минимальным количеством масла;
  • Капсулированное дно с алюминиевой вставкой обеспечит быстрое и равномерное нагревание;
  • Предметы набора посуды имеют отметки литража для большего удобств в использовании.

 

 

Комплектация:

  • Кастрюля 24 см, 5.0 л с крышкой;
  • Кастрюля 20 см, 3.2 л с крышкой;
  • Кастрюля 18 см, 2.2 л с крышкой;
  • Кастрюля 16 см, 1.5 л с крышкой;
  • Сковорода 24 см, 2 л с крышкой;
  • Сотейник 16 см, 1.5 л с крышкой;
  • Подставка под горячее из бакелита 17 см.

 



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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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04.11.2019
Достоинства:
Отличный набор

Самовывоз невозможен
Набор посуды TalleR TR-1047 нержавеющая сталь - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 12980 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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