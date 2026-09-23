Mireille Mathieu - The Fabulous New French Singing Star (0194398714219) виниловая пластинка
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Описание товара Mireille Mathieu - The Fabulous New French Singing Star (0194398714219) виниловая пластинка
Ремастированное переиздание дебютного альбома легендарной Мирей Матьё "The Fabulous New French Singing Star", выпущенного первоначально в 1966 году. За 54 летнюю карьеру, Mireille Mathieu выпустила 1200 композиций на 9 разных языках и записала более 75 студийных альбома по всему миру. Ее альбом «Best Of», выпущенный в 2014 году, награжден «Золотым» статусом, и достиг более 11 миллионов прослушиваний во Франции и более 52 миллионов прослушиваний по всему миру. Альбом «Mes Classiques», который был выпущен в 2018 году достиг первой позиции чарте French Classic и вошел в Топ 10 Classical чартов в нескольких странах одновременно. Mireille Mathieu выступала с такими мировыми звездами, как Paul Anka, Pl?cido Domingo, Charles Aznavour, Barry Manilow, Patrick Duffy, Tom Jones, Julio Iglesias, Dean Martin и многими другими…. За всю свою карьеру, Mireille была удостоина множественными наградами, включая награды от президентов Франции Николя Саркози в 2011 году и Жака Ширака 1999.
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Теги товара: Шансон
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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