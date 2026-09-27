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Malija, The Day I Had Everything (5065001530746) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Malija, The Day I Had Everything (5065001530746) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Malija, The Day I Had Everything (5065001530746) - фото 1
Виниловая пластинка Malija, The Day I Had Everything (5065001530746) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Malija, The Day I Had Everything (5065001530746) - фото 1
  • Виниловая пластинка Malija, The Day I Had Everything (5065001530746) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629663
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Malija, The Day I Had Everything (5065001530746) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Malija, The Day I Had Everything (5065001530746) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Squared, Mr Wrack, Unknown, The Pianist, Wheels, Almost A Tango, Malija

Отзывы о товаре Malija, The Day I Had Everything (5065001530746) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Squared, Mr Wrack, Unknown, The Pianist, Wheels, Almost A Tango, Malija
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Malija, The Day I Had Everything (5065001530746) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4330 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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