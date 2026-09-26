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Lil Baby; Lil Durk - The Voice Of The Heroes (0602438773374) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lil Baby; Lil Durk - The Voice Of The Heroes (0602438773374) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Lil Baby; Lil Durk, The Voice Of The Heroes (0602438773374) - фото 1
Виниловая пластинка Lil Baby; Lil Durk, The Voice Of The Heroes (0602438773374) - фото 2
Виниловая пластинка Lil Baby; Lil Durk, The Voice Of The Heroes (0602438773374) - фото 3
Виниловая пластинка Lil Baby; Lil Durk, The Voice Of The Heroes (0602438773374) - фото 4
Виниловая пластинка Lil Baby; Lil Durk, The Voice Of The Heroes (0602438773374) - фото 5
Виниловая пластинка Lil Baby; Lil Durk, The Voice Of The Heroes (0602438773374) - фото 6
Виниловая пластинка Lil Baby; Lil Durk, The Voice Of The Heroes (0602438773374) - фото 7
Виниловая пластинка Lil Baby; Lil Durk, The Voice Of The Heroes (0602438773374) - фото 8
Виниловая пластинка Lil Baby; Lil Durk, The Voice Of The Heroes (0602438773374) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Lil Baby; Lil Durk, The Voice Of The Heroes (0602438773374) - фото 1
  • Виниловая пластинка Lil Baby; Lil Durk, The Voice Of The Heroes (0602438773374) - фото 2
  • Виниловая пластинка Lil Baby; Lil Durk, The Voice Of The Heroes (0602438773374) - фото 3
  • Виниловая пластинка Lil Baby; Lil Durk, The Voice Of The Heroes (0602438773374) - фото 4
  • Виниловая пластинка Lil Baby; Lil Durk, The Voice Of The Heroes (0602438773374) - фото 5
  • Виниловая пластинка Lil Baby; Lil Durk, The Voice Of The Heroes (0602438773374) - фото 6
  • Виниловая пластинка Lil Baby; Lil Durk, The Voice Of The Heroes (0602438773374) - фото 7
  • Виниловая пластинка Lil Baby; Lil Durk, The Voice Of The Heroes (0602438773374) - фото 8
  • Виниловая пластинка Lil Baby; Lil Durk, The Voice Of The Heroes (0602438773374) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629650
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lil Baby; Lil Durk - The Voice Of The Heroes (0602438773374) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lil Baby; Lil Durk - The Voice Of The Heroes (0602438773374) виниловая пластинка

Студийный альбом дуэта хип-хоп исполнителей Lil Baby и Lil Durk, вышедший в 2021 году. Издание на двойном виниле в разворотном конверте. Lil Baby (Доминик Джонс) американский хип-хоп-исполнитель и автор песен из Атланты, штат Джорджия. Стал знаменит благодаря хитам Freestyle, Yes indeed и Drip Too Hard, которые занял высокие позиции в чарте Billboard Hot 100.

Отзывы о товаре Lil Baby; Lil Durk - The Voice Of The Heroes (0602438773374) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Студийный альбом дуэта хип-хоп исполнителей Lil Baby и Lil Durk, вышедший в 2021 году. Издание на двойном виниле в разворотном конверте. Lil Baby (Доминик Джонс) американский хип-хоп-исполнитель и автор песен из Атланты, штат Джорджия. Стал знаменит благодаря хитам Freestyle, Yes indeed и Drip Too Hard, которые занял высокие позиции в чарте Billboard Hot 100.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lil Baby; Lil Durk - The Voice Of The Heroes (0602438773374) виниловая пластинка – стоимость товара 2460 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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