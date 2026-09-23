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Kreator - Phantom Antichrist (2Lp)(Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (0727361258818) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kreator - Phantom Antichrist (2Lp)(Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (0727361258818) виниловая пластинка

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Kreator - Phantom Antichrist (2Lp)(Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (0727361258818) виниловая пластинка - фото 1
Kreator - Phantom Antichrist (2Lp)(Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (0727361258818) виниловая пластинка - фото 2
Kreator - Phantom Antichrist (2Lp)(Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (0727361258818) виниловая пластинка - фото 3
Kreator - Phantom Antichrist (2Lp)(Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (0727361258818) виниловая пластинка - фото 4
Kreator - Phantom Antichrist (2Lp)(Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (0727361258818) виниловая пластинка - фото 5
Kreator - Phantom Antichrist (2Lp)(Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (0727361258818) виниловая пластинка - фото 6
Kreator - Phantom Antichrist (2Lp)(Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (0727361258818) виниловая пластинка - фото 7
Kreator - Phantom Antichrist (2Lp)(Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (0727361258818) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kreator
Альбом (сингл)
Phantom Antichrist
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kreator - Phantom Antichrist (2Lp)(Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (0727361258818) виниловая пластинка - фото 1
  • Kreator - Phantom Antichrist (2Lp)(Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (0727361258818) виниловая пластинка - фото 2
  • Kreator - Phantom Antichrist (2Lp)(Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (0727361258818) виниловая пластинка - фото 3
  • Kreator - Phantom Antichrist (2Lp)(Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (0727361258818) виниловая пластинка - фото 4
  • Kreator - Phantom Antichrist (2Lp)(Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (0727361258818) виниловая пластинка - фото 5
  • Kreator - Phantom Antichrist (2Lp)(Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (0727361258818) виниловая пластинка - фото 6
  • Kreator - Phantom Antichrist (2Lp)(Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (0727361258818) виниловая пластинка - фото 7
  • Kreator - Phantom Antichrist (2Lp)(Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (0727361258818) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629629
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kreator - Phantom Antichrist (2Lp)(Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (0727361258818) виниловая пластинка
5 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0727361258818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kreator
Альбом (сингл)
Phantom Antichrist
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Mars Mantra, Phantom Antichrist, Death To The World, From Flood Into Fire, Civilisation Collapse, United In Hate, The Few, The Proud, The Broken, Your Heaven, My Hell, Victory Will Come, Until Our Paths Cross Again
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kreator - Phantom Antichrist (2Lp)(Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (0727361258818) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mars Mantra, Phantom Antichrist, Death To The World, From Flood Into Fire, Civilisation Collapse, United In Hate, The Few, The Proud, The Broken, Your Heaven, My Hell, Victory Will Come, Until Our Paths Cross Again

Отзывы о товаре Kreator - Phantom Antichrist (2Lp)(Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (0727361258818) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0727361258818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kreator
Альбом (сингл)
Phantom Antichrist
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Mars Mantra, Phantom Antichrist, Death To The World, From Flood Into Fire, Civilisation Collapse, United In Hate, The Few, The Proud, The Broken, Your Heaven, My Hell, Victory Will Come, Until Our Paths Cross Again
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mars Mantra, Phantom Antichrist, Death To The World, From Flood Into Fire, Civilisation Collapse, United In Hate, The Few, The Proud, The Broken, Your Heaven, My Hell, Victory Will Come, Until Our Paths Cross Again
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kreator - Phantom Antichrist (2Lp)(Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (0727361258818) виниловая пластинка - по цене 5340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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