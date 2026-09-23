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Bastien Keb - The Killing Of Eugene Peeps (5060708610197) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bastien Keb - The Killing Of Eugene Peeps (5060708610197) виниловая пластинка

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Bastien Keb - The Killing Of Eugene Peeps (5060708610197) виниловая пластинка - фото 1
Bastien Keb - The Killing Of Eugene Peeps (5060708610197) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bastien Keb
Альбом (сингл)
Killing Of Eugene Peeps
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bastien Keb - The Killing Of Eugene Peeps (5060708610197) виниловая пластинка - фото 1
  • Bastien Keb - The Killing Of Eugene Peeps (5060708610197) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629613
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bastien Keb - The Killing Of Eugene Peeps (5060708610197) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gearbox Records
Barcode
[5060708610197]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bastien Keb
Альбом (сингл)
Killing Of Eugene Peeps
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bastien Keb - The Killing Of Eugene Peeps (5060708610197) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Main Title, Lucky (Oldest Grave), Rabbit Hole, God Bless Your Gutters, Theme For An Old Man, Cant Sleep, All The Love In Your Heart, Young Ponies, Street Clams, Paprika, Israel Ate His Own Mind, Bookie, The Clerk, Murmurs, The Trains Dont Keep Me Up Now, Lucky (Reprise), Alligator, The World Creaks

Отзывы о товаре Bastien Keb - The Killing Of Eugene Peeps (5060708610197) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gearbox Records
Barcode
[5060708610197]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bastien Keb
Альбом (сингл)
Killing Of Eugene Peeps
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Main Title, Lucky (Oldest Grave), Rabbit Hole, God Bless Your Gutters, Theme For An Old Man, Cant Sleep, All The Love In Your Heart, Young Ponies, Street Clams, Paprika, Israel Ate His Own Mind, Bookie, The Clerk, Murmurs, The Trains Dont Keep Me Up Now, Lucky (Reprise), Alligator, The World Creaks
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bastien Keb - The Killing Of Eugene Peeps (5060708610197) виниловая пластинка - по цене 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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